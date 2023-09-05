المالية تعلن عن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين
التاريخ
9/5/2023 4:13:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله/PNN- تعلن وزارة المالية أن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن
شهر آب يوم الأربعاء الموافق 6/9/2023
بنسبة 90 % من راتب شهر آب وبحد
أدناه
2000 شيقل.
كما تؤكد الوزارة أن بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.
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