Tuesday, 05 September 2023 03:42 GMT

المالية تعلن عن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين

9/5/2023 4:13:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- تعلن وزارة المالية أن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن
شهر آب يوم الأربعاء الموافق 6/9/2023
بنسبة 90 % من راتب شهر آب وبحد
أدناه
2000 شيقل.
كما تؤكد الوزارة أن بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.

MENAFN05092023000205011050ID1107007321

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث