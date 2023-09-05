(MENAFN
) صرحت وزارة الخارجية اليابانية متأخراَ يوم الاثنين الموافق 4 أيلول, بأن اليابان أخبرت منظمة التجارة العالمية بأن الحظر الذي تقوم بإلزامه الصين على الأكل البحري الياباني عقب تصريف ماء ملوث بالإشعاع معالج من محطة فوكوشيما النووية "غير مقبول أبداَ".
كما أفادت اليابان في دعوى مضادة لإبلاغ الصين للمنظمة في 31 آب بخصوص قراراتها لوقف الواردات من الماء اليابانية الذي شرع في آب، بأنها ستفسر مواقفها للجان المنظمة ذات العلاقة، وشجعت الصين على ابطال القرار فوراَ.
كذلك لفت عدة مسؤولين يابانيون إلى قابلية إحالة شكوى للمنظمة ضد حظر الصين استيراد الأكل البحري، وهو ما شدد عليه السفير الأمريكي في اليابان الأسبوع الفائت بأنه شيء ستعززه أمريكا.
في حين صرحت وزارة الخارجية اليابانية في تقرير منفصل يوم الاثنين أن اليابان سألت كذلك الصين للقيام بمناقشة بأمر حظر الاستيراد المتعلق بفوكوشيما على أساس أحكام صفقة الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة.
وأفادت "اليابان تأمل في أن تجري الصين محادثات مع الجانب الياباني في أقرب وقت مناسب وأن تراجع إجراءاتها وفقا لالتزاماتها في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة".
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