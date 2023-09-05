صادرات ألمانيا تنخفض شهرياَ بأكثر من المتوقع

(MENAFN
) بينت تقارير أصدرها مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا يوم الاثنين الموافق 4 أيلول، انخفاض صادرات البلاد بأدنى من المتكهن في تموز شهرياَ أثناء مواصلة تباطؤ الطلب الدولي.
كما تراجعت الصادرات في شهر تموز بمعدل 0.9 بالمئة شهرياَ. وكان الخبراء تكهنوا في بحث قامت به رويترز انخفاضاَ بنسبة 1.5 بالمئة شهرياَ.
كذلك أفاد خبير الاقتصاد الكلي في "آي إن جي" كارستن برزيسكي بأن: "لم تعد التجارة هي المحرك القوي للنمو المرن للاقتصاد الألماني كما كانت في السابق، بل أصبحت عائقا".
في حين بينت تقارير المكتب أن الواردات صعدت بنسبة 1.4 بالمئة شهرياَ, وحقق ميزان التجارة الخارجية زيادة 15.9 مليار يورو (17.15 مليار دولار) في شهر تموز، أمام 18.7 مليار يورو في شهر أغسطس.
وأفاد برزيسكي "بأنه مع انخفاض مبيعات التجزئة في يوليو وبيانات التصدير المخيبة للآمال في يوليو، بدأ الربع الثالث للاقتصاد الألماني على أساس ضعيف للغاية، مما يشير إلى أن خطر الانزلاق مرة أخرى إلى الانكماش لا يزال مرتفعا".
وارتفعت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.5 بالمئة شهرياَ, بينما انخفضت للدول الغير أعضاء بالتكتل 2.5 بالمئة.
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