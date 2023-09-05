وحققت الشركة هامش صافى ربح قياسى بنسبة 43% عن نفس الفترة، مقارنة بهامش صافى ربح 24% تم تسجيلها فى فترة المقارنة.

وأظهرت النتائج المالية زيادة صافى إيرادات الشركة بنسبة 5% على أساس سنوى، حيث سجلت 18 مليار جنيه مقابل 17.1 مليار جنيه العام الماضى.

وسجلت الشركة مجمل ربح قدره 8.2 مليار جنيه بزيادة نسبتها 5% على أساس سنوى مقارنة بـ7.8 مليار جنيه، فيما سجل النصيب الأساسى للسهم من الأرباح 2.98 جنيه للسهم بنسبة نمو بلغت 85%.

ونجحت الشركة فى تحقيق إجمالى مبيعات“شاملة الضرائب” قدره 66 مليار جنيه، كما ارتفعت مبيعات السجائر المحلية بمقدار 13% على أساس سنوى حيث سجلت الشركه من قطاع السجائر المحلية مبيعات وصلت إلى 16.5 مليار جنيه، مقارنة بـ14.5 مليار جنيه خلال العام الماضى، وزيادة فى مبيعات منتجات المعسلات بمقدار 52% أيضا على أساس سنوى لتسجل مبيعات بقيمة 203 ملايين جنيه، مقارنة بـ133 مليون جنيه فى العام المالى الماضى.