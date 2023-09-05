اتفق خبراء ومتعاملون فى القطاع العقارى أن منطقة الدلتا تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية، وتعد منطقة واعدة وجاذبة للمستثمرين، لاسيما بعد إنشاء المدن الساحلية الجديدة ومناه المنصورة الجديدة.

وطالبوا بزيادة الحوافز المقدمة للمطورين الراغبين فى التوسع بمنطقة الدلتا، متوقعين أن تصبح ضمن المناطق الأكثر جاذبية للمستثمرين خلال الـ5 سنوات القادمة، خاصة فى ظل خطة التنمية العمرانية التى تتبناها الدولة فى المدن الجديدة.

وقال علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، إن منطقة الدلتا تضم فرصا استثمارية متنوعة، مدعومة بكثافة سكنية عالية، وتواجد شركات التطوير العقارى بها يخلق العديد من فرص العمل لأهالى هذه المدن سواء فى مرحلة إنشاء المشروع، أو بعد الانتهاء من تنفيذه.

وأضاف فكرى، أنه يجب على الحكومة وضع رؤية واضحة لهذه المنطقة وخاصة مدينتى المنصورة الجديدة ودمياط الجديدة، وتوفير مخطط واضح يضم كل الفرص الاستثمارية المتاحة بها لعرضها على المطورين العقاريين وتشجيعهم على الإقبال والاستثمار فيها.

وأشار إلى أهمية أن تقدم الحكومة التسهيلات المطلوبة للمطورين العقاريين فى هذه المنطقة، والتى من أهمها تسعير الأراضى بقيمة معقولة ودون مبالغة، وتخفيض سعر الفائدة على أقساط الأراضى لتشجيع الشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات.

وتوقع أن تصبح مدينة المنصورة الجديدة قبلة شركات التطوير العقارى خلال الخمس سنوات المقبلة، حيث تتميز بأنها مدينة ساحلية، وبها العديد من الفرص الاستثمارية علاوة على أن سعر الأراضى بها أقل بكثير مقارنة بسعر الأراضى فى الساحل الشمالى ومدينة العلمين الجديدة.

وقال فكرى إن المشروعات السكنية والتجارية والإدارية القائمة بمدينتى دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة شهدت نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن الاستثمار العقارى فى الوحدات السكنية يتميز بإمكانية إيجار الوحدات لطلبة الجامعات أو الموظفين أو المصيفين فى فترات الصيف وغيرهم، مما يجعل الاستثمار فيه أكثر أمانا مقارنة بالمنتجات العقارية الأخرى.

وقال أسامة سعد الدين، المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن منطقة الدلتا تمتلك فرصا استثمارية كبيرة فى ظل التنمية العمرانية التى شهدتها خلال السنوات الماضية وإنشاء مدن جديدة بها.

وأضاف سعد الدين أن مدينة المنصورة الجديدة تمتلك مقومات كثيرة، من حيث موقع المدينة المتميز وتصميمها بمواصفات على نمط المدن العالمية مما أدى إلى توافد كبار المطورين فى السوق على الاستثمار فيها والإعلان عن تنفيذ مشروعات كبرى بها.

وأوضح أن مدينة المنصورة الجديدة هى إحدى مدن الجيل الرابع ذاتية الاستدامة والصديقة للبيئة، وسوف تكون من أهم المدن الساحلية الواقعة على البحر الأبيض المتوسط خلال السنوات القادمة، لطبيعتها الجغرافية المتميزة.

وأشار إلى أن حجم إقبال المطورين العقاريين على مدينة المنصورة الجديدة أكبر من مدينة دمياط الجديدة نظرا لارتفاع القوة الشرائية لسكان مدينة المنصورة، والأغلبية من سكان المدينة يتمتعون بمصادر دخل كبيرة نظرا لسفر معظم أبناء المدينة للعمل فى الدول الأوروبية.

وقال إن مدينة المنصورة الجديدة تعد مدينة ساحلية من الطراز الأول، ويتوافر بها مختلف المشاريع السياحية، كما يمتد موقع المنصورة الجديدة فى اتجاه قرى الساحل الشمالى ومدينة العلمين الجديدة.

وأضاف أن حجم الإقبال بمدينتى المنصورة الجديدة ودمياط الجديدة على المشروعات السكنية أكبر من التجارية والإدارية لأنها مدينة ساحلية والاستثمار فى الوحدات السكنية والفندقية سوف يكون له عائد مضمون وكبير.

وأوضح سعد الدين، أن ارتفاع أسعار الإيجارات بهذه المدن الجديدة يرجع إلى توافد العملاء بشكل كبير خلال فصل الصيف.

وقال عمر البنا، الرئيس التنفيذى لشركة“بى تو بى” للاستثمار والتسويق العقارى، إن منطقة الدلتا شهدت تنمية عمرانية واهتمام من الدولة من خلال إنشاء مدن ساحلية جديدة بها لجذب الاستثمارات لهذه المنطقة.

وأضاف البنا، أن مدينة المنصورة الجديدة تتميز بأنها مدينة متكاملة يستطيع سكانها العيش فيها طوال العام وليس فترة معينة لتوافر جميع أنواع الخدمات بها.

وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت توافد عدد من المطورين الكبار بالسوق المحلى على مدينة المنصورة الجديدة كشركة“سيتى إيدج” وإعلانها تنفيذ مشروع زاهية المنصورة الجديدة، ما سيكون له تأثير إيجابى على المدينة، ويشجع العديد من المطورين الكبار على ضخ استثمارات بها.

وأشار إلى أن منطقة الدلتا لم تحقق الاستثمارات المتوقعة من جانب شركات التطوير العقارى حتى الآن، بسبب اهتمام المطورين بالاستثمار فى مناطق شرق وغرب القاهرة ومدينة العلمين الجديدة ومنطقة الساحل الشمالى.

وقال البنا إنه بمجرد توافد المطورين الكبار إلى مدن الدلتا، سوف يتزايد إقبال الشركات الأخرى سواء الكبيرة أو المتوسطة والصغيرة.