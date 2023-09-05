طالب متعاملون بقطاع الأسمنت شركات المقاولات المصرية العاملة فى الخارج بمساندة القطاع فى تصدير فائض الإنتاج إلى دول إعادة الإعمار العربية ودول أفريقيا التى تشهد طفرة فى أعمال البنية التحتية.

وأكدوا، أن صادرات الأسمنت الموجهة لتلك الدول قليلة للغاية، لكن توسع شركات الأسمنت فى إبرام تعاقدات مع شركات المقاولات المصرية العاملة فى الخارج يساعد على مضاعفة الكميات المصدرة ويدعم خطط التطوير والتحديث المستمر للصناعة.

وجاءت تلك المطالب عقب قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بمد قرار خفض إنتاج الأسمنت لنحو 23 شركة منتجة لمدة عام تنتهى منتصف 2024.

ويعمل فى سوق الأسمنت المصرى 21 مصنعًا مملوكًا لـ19 شركة بخطوط إنتاج تقدر بنحو 45 خطا موزعة على 12 محافظة، ويقدر حجم الطاقة الإنتاجية للقطاع بنحو 85 مليون طن سنوياً، بحسب ما قاله الدكتور أحمد شيرين، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات لـ”البورصة”.

وقال محمود مخيمر، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة الإسكندرية التجارية، إن الاستهلاك المحلى والتصديرى لا يزيد على 55 مليون طن سنويًا، ما يعنى وجود فائض بالإنتاج يصل إلى 30 مليون طن سنويًا.

وأضاف ((مخيمر))، أن فتح أسواق تصديرية أمام شركات القطاع من خلال التشبيك مع شركات المقاولات المصرية التى تعمل فى الدول العربية والأفريقية يدعم مبيعات مصانع الأسمنت من جهة، ويحقق القيمة التصديرية المستهدفة للدولة من جهة أخرى.

وأشار ((مخيمر))، إلى أن خفض الأسعار إلى مستويات قياسية يدعم القدرات التصديرية ويساعد الشركات على اختراق أسواق جديدة فى أفريقيا وزيادة الصادرات إلى ليبيا والعراق واليمن.

ويعمل عدد كبير من شركات المقاولات المصرية بالخارج، ويسعى القطاع لتعزيز فرص تواجد الشركات وتصدير صناعة مواد البناء إلى إفريقيا والدول العربية من خلالها مع تعظيم الاستفادة من مشروعات إعادة الإعمار والتنمية بدول الجوار.

وتُمثل ليبيا والعراق محطات رئيسية مستهدفة للشركات المحلية فى التواجد بالخارج، كما تحظى الدول الأفريقية بأولوية كبرى على أجندة القطاع للمشاركة فى تنفيذ مخططات التنمية، وفقًا للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

وارتفعت صادرات مصر من الأسمنت بنسبة 33% خلال أول 5 أشهر من عام 2023، لتسجل 380 مليون دولار، مقابل 286 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، حيث تم التصدير لحوالى 70 دولة.

واستحوذت 10 دول من الأسواق الخارجية على 75.7% من إجمالى صادرات مصر من الأسمنت خلال الـ5 أشهر الأولى من 2023 بقيمة 287.6 مليون دولار، وفقا لتقرير المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات.

واحتلت ساحل العاج المركز الأول بقائمة أكبر الدول المستوردة للأسمنت من مصر بنسبة 22.2% من إجمالى قيمة الصادرات بنحو 84.3 مليون دولار مقابل 27.8 مليون دولار بنمو 203%.

وقال أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن مصر لديها فائض من الأسمنت رغم عدم عمل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية.

وأضاف ((الزينى))، أن الصادرات السنوية للأسمنت لا تتجاوز 6 ملايين طن، وفى حالة التركيز من قبل شركات المقاولات على تسويقه فى الدول التى تتواجد بها ستصل الكمية إلى معدلات كبيرة.

وأوضح أن الأسمنت المصرى يتم تصديره إلى بعض الدول الأوروبية وأيضًا أمريكا، كما أن الحكومة تدعم تصدير الأسمنت لدول إفريقيا بما يصل لـ80% من تكلفة النقل البحرى.

وقال إن الشركات والمصانع تفضل السوق المحلى فى المبيعات وهذا الأمر غير محفز لزيادة الصادرات وينبغى على شركات المقاولات العاملة فى الخارج التوصل إلى آلية لتعزيز صادرات مواد البناء للدول التى تتواجد بها.

وقال الدكتور أحمد شيرين، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، إن الأسواق الأقرب لتصدير الأسمنت هى السوق الليبى، والسودانى، واليمنى، وبعض دول شرق أفريقيا والساحل الشرقى فى أمريكا، مؤكدًا أن المسافة والمنافسين يلعبان دورًا هامًا فى معادلة الصادرات.

وقال حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الإفريقى لمنظمات مقاولى التشييد والبناء، إن شركات المقاولات العاملة فى الخارج يمكن أن تكون حلقة الوصل لزيادة صادرات قطاع مواد البناء إلى الدول التى تتواجد فيها.

وأضاف أن فائض الأسمنت الذى يقدر بنحو 30 مليون طن سنويًا يمكن أن يتم استغلاله فى التصدير إلى الأسواق العربية المجاورة بدعم من شركات المقاولات المصرية.

كتبت: أمل سعداوى