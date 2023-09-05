قال المهندس محمد الحداد، رئيس مجلس إدارة مجموعة الحداد، إن الشركة تستعد لطرح مشروع جديد فى العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة القادمة بنشاط إدارى تجارى.

وأضاف الحداد لـ”البورصة”، أن المشروع يقام على مساحة 21 ألف متر مربع، ويضم 3 مبانٍ إدارية ومصممة لتلبية احتياجات الأعمال الحديثة والقطاع المالى والمصرفى وشركات التقنية.

وأوضح أن المشروع يضم مكاتب إدارية تساهم فى خلق بيئة عمل مختلفة ومدعومة بتقنيات مستدامة، وتم تصميم المبنى لاستيعاب المساحات المكتبية مع مخططات أرضية مرنة، مما يضمن الاستخدام الفعال والقابل للتكيف للمساحات الداخلية.

وتمتلك مجموعة الحداد 5 شركات تعمل فى مجالات الهندسة والبناء، والهندسة الكهروميكانيكية، والتطوير العقارى، والحلول الذكية والأنظمة التكنولوجية المتكاملة، بجانب التشطيب والبناء والإمدادات.

وأشار إلى أن ملامح الخطة الاستراتيجية للشركة خلال الفترة المقبلة تتمثل فى عدة محاور أهمها تقديم كافة الخدمات الهندسية بالسوق المصرى، وتوفير حزمة من الخدمات المتكاملة.

وقال الحداد، إن الشركة لديها سابقة أعمال بأكثر من 500 مشروع من مختلف المشروعات متوسطة الحجم والكبيرة بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص والبنوك.

وأضاف أن الشركة تعمل بشكل دائم على دراسة التحديات التى تواجه السوقين العالمى والمحلى وتحليل المؤشرات لمعرفة توجه القطاع بناء على معدلات التضخم وتحرك أسعار مواد البناء والتنبؤ بحالة الاقتصاد العالمى وتبعاته على الاقتصاد المصرى والسوق العقارى والقطاعات التابعة.

وأوضح أن السوق العقارى شهد عددا من التحديات خلال الفترة الماضية من ضمنها التضخم، وارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة تتراوح من 40% إلى 50%.

وقال إن الشركة تمكنت من وضع خطة استباقية للتعامل مع زيادة الأسعار المتوقعة على كافة مدخلات القطاع العقارى وعملية البناء والتعامل مع أى تحديات متوقعة، وتابع:“على هذا الأساس، ندرس بعض الشراكات مع شركات حلول الدفع والبنوك لتخفيف عبء زيادة الأسعار على المشترى المصرى”.

وأضاف أن الشركة تستهدف زيادة حجم أعمالها خلال الفترة القادمة من خلال دراسة عدة مشروعات جديدة داخل مصر وخارجها، خاصة فى السوق الخليجى لجذب شريحة أكبر من العملاء.

وأوضح الحداد، أن الدولة حريصة على دعم القطاع العقارى كونه قطاعاً حيوياً وفعالاً وله العديد من التأثيرات الإيجابية على الاقتصاد المحلى بشكل عام.

وتابع:“متفائل بحزمة القرارات التى تتخذها الدولة فى هذا الصدد، فقد شهدنا فى الآونة الأخيرة قرار البنك المركزى المصرى بمنح البنوك الضوء لبدء ترويج عمليات المشتقات المالية، للعملاء ضد مخاطر تذبذب أسعار الصرف، حيث يتيح هذا النظام للشركات المنتجة اتخاذ كافة التدابير اللازمة ضد تقلبات أسعار العملات”.

وقال إن هذا القرار سيساعد القطاع الهندسى بكل تأكيد لضمان ثبات الأسعار وتقليل حجم الخسائر الذى يمكن أن يتسبب فيه سعر الصرف المتغير، حيث سيكون لدى المطور العقارى سعر صرف ثابتا طوال العام يمكن على أساسه اتخاذ قراراته الاستثمارية ووضع خطة العمل وتوقع التكلفة الإنشائية.

وأضاف أن الاستدامة عنصر أساسى فى مشاريع الشركة لتقديم الحلول المثلى وتطوير العمليات بأحدث النظم التكنولوجية، وتقليل تأثير عملياتها على البيئة، والامتثال للمعايير العالمية للصحة والسلامة.

وأوضح أنه من المهم تطبيق التنمية المستدامة فى المشروعات العقارية سواء التى تنفذها الدولة أو القطاع الخاص، حيث سيكون لهذه الخطوة تأثير إيجابى سواء على وضع القطاع العقارى أو على صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية.