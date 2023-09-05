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5 مليارات جنيه حجم أعمال“سياك للمقاولات” منذ بداية 2023 - جريدة البورصة

9/5/2023 4:01:10 AM
(MENAFN- Al-BoNews) 10 مليارات جنيه تكلفة تنفيذ مشروعات جديدة تم إسنادها للشركة

قال المهندس أحمد عزمى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية للصناعات والتشييد“سياك”، إن الشركة نفذت أعمال مقاولات بقيمة 5 مليارات جنيه للقطاعين الخاص والحكومى منذ بداية العام الجارى وحتى الآن.

وأضاف عزمى لـ”البورصة”، أن الشركة تنفذ عددا من المشروعات المتنوعة من ضمنها مشروعات فى العاصمة الإدارية الجديدة، بجانب مشروعات فى مدينة العلمين الجديدة وتوشكى.

وأوضح عزمى، أنه من المتوقع أن يصل حجم أعمال شركة“سياك” إلى 8 مليارات جنيه بنهاية العام الجارى.

وقال إنه تم إسناد عدد من المشروعات الجديدة لشركة“سياك” بحجم أعمال يقدر بنحو 10 مليارات جنيه، وذلك فى إطار خطة الشركة للتوسع بمحفظة أعمالها فى السوق المصرى.

وأضاف أن المشروعات الجديدة منها أعمال ضمن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى، مشيرا إلى أن معدلات التنفيذ بالمشروعات تسير بشكل جيد ووفقا للجداول الزمنية المحددة.

وأوضح عزمى أن الشركة تدرس عددا من المشروعات الجديدة بحجم أعمال يقدر بنحو 15 مليار جنيه تقريبا، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها بمجرد الانتهاء من إجراءات الإسناد.

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وقال إن الشركة تنفذ عدة مشروعات فى العاصمة الإدارية، منها إنشاء فروع لبنوك فيصل، وQNB، والأهلى المصرى، ومشروع محطة القطارات المركزية بالتعاون مع الهيئة القومية للأنفاق، مشيرا إلى أن المحطة تمثل محورا رئيسيا لالتقاء خط قطار“العين السخنة – العلمين” وخط القطار الكهربائى“السلام – العاشر من رمضان”.

وأضاف عزمى أنه جار دراسة عدد من المشروعات الإنشائية المتاحة فى السعودية خلال الوقت الحالى، وتابع:“السعودية تضم عددا كبيرا من الفرص الجاذبة فى قطاع المقاولات”.

وأوضح أن الشركة تخطط لتأسيس ذراع استثمارية لها فى السعودية لدعم مشروعاتها القادمة، لافتا إلى أن المشروعات السكنية والطرق والبنية التحتية فضلا عن مشروعات محطات الكهرباء أبرز المشروعات المطروحة بالسعودية.

ووقعت شركة“سياك” مع شركة“الشريف” للفنادق والسياحة، عقد أعمال المقاولات الخاص بالمرحلة الثانية من تطوير فندق“شبرد” التاريخى بقيمة 658 مليون جنيه.

ويصل إجمالى قيمة عقد أعمال المقاولات الخاصة بفندق“شبرد” التاريخى مع“سياك القابضة” نحو 1.2 مليار جنيه، حيث بلغت قيمة العقد الموقع للمرحلة الأولى نحو نصف مليار جنيه.

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