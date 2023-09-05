5 مليارات جنيه حجم أعمال“سياك للمقاولات” منذ بداية 2023 - جريدة البورصة
التاريخ
9/5/2023 4:01:10 AM
(MENAFN- Al-BoNews) 10 مليارات جنيه تكلفة تنفيذ مشروعات جديدة تم إسنادها للشركة
قال المهندس أحمد عزمى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية للصناعات والتشييد“سياك”، إن الشركة نفذت أعمال مقاولات بقيمة 5 مليارات جنيه للقطاعين الخاص والحكومى منذ بداية العام الجارى وحتى الآن.
وأضاف عزمى لـ”البورصة”، أن الشركة تنفذ عددا من المشروعات المتنوعة من ضمنها مشروعات فى العاصمة الإدارية الجديدة، بجانب مشروعات فى مدينة العلمين الجديدة وتوشكى.
وأوضح عزمى، أنه من المتوقع أن يصل حجم أعمال شركة“سياك” إلى 8 مليارات جنيه بنهاية العام الجارى.
وقال إنه تم إسناد عدد من المشروعات الجديدة لشركة“سياك” بحجم أعمال يقدر بنحو 10 مليارات جنيه، وذلك فى إطار خطة الشركة للتوسع بمحفظة أعمالها فى السوق المصرى.
وأضاف أن المشروعات الجديدة منها أعمال ضمن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى، مشيرا إلى أن معدلات التنفيذ بالمشروعات تسير بشكل جيد ووفقا للجداول الزمنية المحددة.
وأوضح عزمى أن الشركة تدرس عددا من المشروعات الجديدة بحجم أعمال يقدر بنحو 15 مليار جنيه تقريبا، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها بمجرد الانتهاء من إجراءات الإسناد.
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وقال إن الشركة تنفذ عدة مشروعات فى العاصمة الإدارية، منها إنشاء فروع لبنوك فيصل، وQNB، والأهلى المصرى، ومشروع محطة القطارات المركزية بالتعاون مع الهيئة القومية للأنفاق، مشيرا إلى أن المحطة تمثل محورا رئيسيا لالتقاء خط قطار“العين السخنة – العلمين” وخط القطار الكهربائى“السلام – العاشر من رمضان”.
وأضاف عزمى أنه جار دراسة عدد من المشروعات الإنشائية المتاحة فى السعودية خلال الوقت الحالى، وتابع:“السعودية تضم عددا كبيرا من الفرص الجاذبة فى قطاع المقاولات”.
وأوضح أن الشركة تخطط لتأسيس ذراع استثمارية لها فى السعودية لدعم مشروعاتها القادمة، لافتا إلى أن المشروعات السكنية والطرق والبنية التحتية فضلا عن مشروعات محطات الكهرباء أبرز المشروعات المطروحة بالسعودية.
ووقعت شركة“سياك” مع شركة“الشريف” للفنادق والسياحة، عقد أعمال المقاولات الخاص بالمرحلة الثانية من تطوير فندق“شبرد” التاريخى بقيمة 658 مليون جنيه.
ويصل إجمالى قيمة عقد أعمال المقاولات الخاصة بفندق“شبرد” التاريخى مع“سياك القابضة” نحو 1.2 مليار جنيه، حيث بلغت قيمة العقد الموقع للمرحلة الأولى نحو نصف مليار جنيه.
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