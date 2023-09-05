قال أحمد أهاب، الرئيس التنفيذى لشركة مدار للتطوير العقارى، إن الشركة حققت مبيعات تعاقدية بمشروعاتها بقيمة 5 مليارات جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى 2023.

وأضاف أهاب لـ”البورصة”، أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 10 مليارات جنيه بنهاية العام الجارى، وفقا لخطة الشركة التسويقية لجذب شريحة أكبر من العملاء والترويج بشكل فعال لكافة منتجاتها العقارية.

وأوضح أن خطة الشركة الاستراتيجية تركز على الانتهاء من تنفيذ مشروعاتها القائمة خاصة فى ظل التحديات التى يشهدها القطاع العقارى، من زيادة أسعار مواد البناء وارتفاع تكلفة التنفيذ على المطور، فضلا عن الالتزام بتسليم الوحدات للعملاء وفقا للجدول الزمنى.

وأشار أهاب إلى أنه من المخطط ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار جنيه بالأعمال الإنشائية بمشروعات الشركة خلال العام الجارى 2023.

وقال إن الشركة تخطط للإسراع بمعدلات التنفيذ فى مشروعاتها تجنبا لأى زيادات جديدة فى أسعار مواد البناء أو الخامات والتى تمثل أهم مدخلات عملية التشييد والبناء.

وأضاف الرئيس التنفيذى لشركة مدار للتطوير العقارى، أن الشركة لديها خطة تسليمات طموحة بمشروعاتها خلال الفترة المقبلة، ومن المستهدف تسليم 800 وحدة بمشروع“أزهى” فى العين السخنة بنهاية العام الجارى 2023.

وأوضح أن نسبة مبيعات الشركة لصالح الأجانب والمصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال العام الجارى ووصلت إلى 25% من مبيعاتها، مقارنة بـ5% خلال العام الماضى.

وتابع أهاب:“زيادة المبيعات الخارجية جاءت بسبب انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار مما شجع الأجانب والمصريين المغتربين على شراء العقار المصرى بكل أنواعه سواء سكنى أو تجارى أو إدارى أو فندقى”.

وقال إن العرب والمصريين المقيمين فى دول الخليج الأكثر إقبالا على شراء العقارات داخل مصر خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن المنتج العقارى المصرى يمتلك العديد من المزايا التى تجعله ينافس المنتجات العقارية بالدول الأخرى.

وأضاف أهاب أن شركة“مدار” تدرس فى الوقت الحالى الاعتماد على آليات تمويلية جديدة، من خلال الحصول على قروض أو إصدار سندات توريق.

وأوضح أن شركة“مدار” منذ نشأتها تعتمد على التمويل الذاتى فى تنفيذ مشروعاتها، لأنها تمتلك ملاءة مالية كبيرة تجعلها تستطيع الانتهاء من مشروعاتها دون اللجوء إلى آليات تمويلية أخرى.

وتابع:“ولكن متغيرات الوضع الاقتصادى جعلت عدد كبير من شركات التطوير العقارى تتجه إلى آليات تمويلية جديدة تمكنها من استكمال تنفيذ مشروعاتها القائمة”.

وقال إهاب إن الشركة تمتلك محفظة أراضى كبيرة داخل مصر وخارجها، وهو ما يدعم خطط الشركة التوسعية خاصة أن الأرض تمثل أكثر من 50% من تكلفة أى مشروع.

وأضاف أن الشركة تستهدف مزيدا من التوسعات خلال الفترة القادمة وزيادة حجم أعمالها من خلال دراسة عدة مشروعات جديدة بعدد من المناطق، بما يتماشى مع خطة الدولة فى التوسع العمرانى.

وأوضح أن شركة“مدار” تستعد لطرح مشروع جديد بمدينة الشيخ زايد خلال العام الجارى، وهو عبارة عن مشروع سكنى إدارى على مساحة 200 فدان، وذلك ضمن خطتها لتنويع محفظة مشروعاتها العقارية.

وقال أهاب إن مشروع الشيخ زايد سيكون المشروع الأول لشركة“مدار” داخل القاهرة لأن الشركة كانت تستهدف التوسع بالمدن الساحلية خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن الشركة قررت طرح مشاريع بالمدن المحيطة بمنطقة القاهرة الكبرى لتنويع محفظتها الاستثمارية وتحقيق التوازن بما ينعكس بإيجابية على أعمال الشركة.

وأوضح أن القطاع العقارى يواجه العديد من التحديات خلال الفترة الحالية من ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وزيادة تكاليف مواد البناء ما ينعكس على التكلفة النهائية للمنتج العقارى.

وأشار إلى أن التحدى الأكبر يواجه الشركات العقارية التى باعت جزءا كبيرا من مشروعاتها“أوف بلان”، وتعمل حاليا فى تنفيذ المشروع نتيجة ارتفاع كل مدخلات عملية البناء والتشييد، ما أدى لزيادة تكلفة التنفيذ على المطور العقارى.

وقال أهاب، إن القطاع العقارى شهد زيادات سعرية متلاحقة على مدار العام الجارى بسبب الارتفاعات الكبيرة فى أسعار الخامات، وشركة“مدار” لجأت إلى رفع أسعار منتجاتها العقارية لكى تستطيع مواكبة الارتفاعات القياسية فى أسعار الخامات ومواد البناء.

وأضاف أن نسبة الزيادة فى أسعار العقارات بلغت 30%، متوقعا حدوث زيادات جديدة خلال الفترة القادمة نتيجة عدم استقرار أسعار مواد البناء.

وأوضح أن الفترة الحالية شهدت مبيعات تعاقدية كبيرة للعديد من المطورين نتيجة زيادة الطلب على شراء العقار باعتباره الملاذ الآمن للاستثمار، ولكن نجاح الشركات يقاس بنسب تنفيذ مشروعاتها وليس بإبرام تعاقدات مع العملاء.

وأشار إلى أنه يجب تقديم دعم أكبر للمطورين من جانب الحكومة خلال الفترة الحالية من خلال توفير الأراضى بسعر مقبول وغير مبالغ فيه، وإعادة النظر فى نظام التسعير بالمدن الجديدة، مع ضرورة ضم القطاع العقارى لمبادرة الـ11% لدعم القطاعات الإنتاجية مثل قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة.

وقال إنه يجب اعتبار المشروع مكتمل عند نسبة تنفيذ 70% وليس 85%، بالإضافة إلى الموافقة على تمويل الوحدات تحت الإنشاء لمساعدة الشركات على تنفيذ مشروعاتها، وسرعة الانتهاء من إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين وتثبيت سعر الفائدة.

وأضاف أن القطاع العقارى من القطاعات القوية ويمكنه تجاوز الأزمات وسوف يشهد نموا خلال الفترة المقبلة بفضل التعاون بين الحكومة والمطورين، وتقديم الدولة عدد كبير من التسهيلات للشركات العقارية.

وأوضح أهاب أن شركة“مدار” أطلقت مشروع“أزهى نورث” فى الساحل الشمالى بعد مشروع“أزهى” فى العين السخنة.

ويقام مشروع“أزهى نورث” بمنطقة رأس الحكمة على مساحة 250 فدان باستثمارات 16 مليار جنيه، ويضم 2400 وحدة متنوعة منها شاليهات وفيلات وشققًا فندقية، ومنطقة تجارية على مساحة 40 ألف متر.

وقال أهاب أن منطقة رأس الحكمة سوف تشهد مستقبل واعد للاستثمار العقارى والسياحى وسوف تدخل ضمن المنافسة العالمية كمدينة سياحية وسكنية متكاملة.

وأضاف أن الشركة تعتزم التوسع فى الأسواق الخارجية خلال الفترة القادمة خاصة فى السعودية، والتى تضم فرصا واعدة للاستثمار فى ظل الطفرة العمرانية التى تشهدها المملكة حاليا.

وأوضح أن شركة“مدار” تهتم بالمشاركة فى المعارض العقارية خلال الفترة القادمة لأنها تمثل أهمية كبيرة ولها العديد من الإيجابيات أبرزها زيادة المبيعات من خلال عرض منتجات الشركة على العملاء.

وأشار إلى أن المنتج السكنى هو المنتج العقارى الأكثر طلبا فى السوق العقارى، كما أن المنتج التجارى يحقق العديد من المكاسب للشركات نظرا لارتفاع سعره.

وحول أنظمة السداد المناسبة للعملاء فى الوقت الحالى، قال أهاب:“نظام السداد قصير الأجل هو الأفضل لمساهمته فى تسريع وتيرة إنشاء المشروع، ولكن السداد طويل الأجل هو المتبع فى السوق العقارى نظرا للمنافسة الشديدة بين المطورين، ومن الصعب أن يتم تخفيض مدة الـ8 سنوات فى نظام السداد”.

وأضاف أن الاستراتيجية التى تتبعها الشركة فى تسويق مشروعاتها بخلاف السياسة التسويقية المعروفة من التعاقد مع شركات تسويق متخصصة وعمل إعلانات وخلافه، هى العمل على أرض الواقع.

وأوضح أن الشركة تقوم بتنفيذ إنشاءات بنسبة لا تقل عن 30% قبل طرح وحدات المشروع للبيع لكسب ثقة العميل.