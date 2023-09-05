مستوى زيادة إنفاق المستهلكين البريطانيين تتباطأ في آب

(MENAFN
) بينت تقاريرمن باركليز يوم الثلاثاء الموافق 5 أيلول، أن مستوى الزيادة في إنفاق المستهلكين البريطانيين تباطأت في شهر آب، مما يرفع من المؤشرات على هشاشة الاقتصاد، وذلك على الرغم من زيادة الإقبال على دور السينما عقب عرض فيلم "باربي" وفيلم "أوبنهايمر".
كما تباطأ النمو السنوي في إنفاق المستهلكين ببطاقات الائتمان والخصم بمعدل 2.8 بالمئة في شهر آب من 4 بالمئة في شهر تموز، وهو نسبه المصرف إلى دوام الطقس الممطر من آب.
كذلك يبين جزء من التباطؤ تراجع التضخم، وتحديداَ تراجع 20 بالمئة سنوياَ في تكلفة بنزين السيارات، حيث زاد الإنفاق على أساسيات كالغذاء والبنزين فقط بنسبة 1.0 بالمئة، وهو المعدل الأدنى من نوعه منذ نيسان لسنة 2020.
في حين صعد الإنفاق على تذاكر السينما بمعدل 101 بالمئة أمام سنة 2022، مما تسبب في ارتفاع أكبر مدى في الإنفاق على الترفيه.
ومع تواصل تضخم أسعار المستهلكين عند 6.8 بالمئة في تموز, وهو أكبر مستوى في أي اقتصاد أساسي, تلفت التقارير إلى أن الاستهلاك الأسري الكلي مداوم في التراجع من ناحية القيمة الحقيقية.
وأفاد باركليز بأن الجو الممطر يقوم بالتأثير على إنفاق المستهلكين، وبينت أرقام منفصلة من اتحاد التجزئة البريطاني اليوم الثلاثاء أن مجموعة من المتسوقين رجعوا إلى المحلات عقب انخفاض في مجال التجزئة في شهر تموز.
MENAFN05092023000045015682ID1107007168
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.