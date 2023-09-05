(MENAFN
- Iris Media Press Services) أبوظبي: زار الشيخ اللواء طالب بن صقر القاسمي يوم أمس، جناح شركة "تسليح" القابضة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2023.
واستمع الشيخ اللواء القاسمي إلى شرح من سالم المطروشي، الرئيس التنفيذي لشركة "تسليح القابضة" حول المنتجات التي تعرضها منصات الشركات التابعة لها والعديد من شركائها العالميين والتي تضمّ أحدث حلول الرماية المُتكاملة، أسلحة الإيروسفت، الأسلحة الهوائية والنارية، الأسلحة الهوائية الخرز فضلاً عن مجموعة رائعة ومُتميّزة من إكسسوارات الصيد وأهداف الرماية.
كما قام الشيخ اللواء طالب القاسمي بتجربة نظارة شركة "إمكسار" النمساوية، مُبدياً إعجابه بهذه النظارة وتقنياتها الحديثة المُتطوّرة، التي تمّ تصميمها وفق أرقى المعايير العالمية للتدريب الافتراضي المُعزّز الواقعي، والتي يتمّ استخدامها في غرف التدريب للتصويب الدقيق على الأهداف الافتراضية والأجسام المُتحرّكة والساكنة، ويُمكن لمرتديها رؤية الأشخاص من حوله مع التركيز على الأهداف التي تظهر أمامه.
وثمّن الشيخ اللواء القاسمي القدرات المُتميّزة والمُنتجات الحديثة والمتطوّرة التي تعرضها الشركات الوطنية في هذا الحدث الدولي، مؤكداً على أنها باتت منافساً قوياً ورائداً للشركات العالمية من خلال الأسعار التنافسية والجودة التي تقدمها، الأمر الذي يُعزّز من قدراتها على تقديم كل ما هو جديد في هذه الصناعة.
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