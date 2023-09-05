الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من رام الله



وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطالبين في جامعة بيرزيت أمجد سلامة من مخيم الجلزون شمال رام الله، ومجد حجاج من مدينة البيرة بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.



وأضافت المصادر ذاتها أن قوة عسكرية اقتحمت مخيم الأمعري جنوب رام الله، واعتقلت كلا من: صبر الطويل، وعبدو البواب، وعدي حمدان بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

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