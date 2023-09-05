الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من رام الله
التاريخ
9/5/2023 3:08:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خمسة فلسطينيين بينهم طالبان جامعيان من محافظة رام الله والبيرة.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطالبين في جامعة بيرزيت أمجد سلامة من مخيم الجلزون شمال رام الله، ومجد حجاج من مدينة البيرة بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.
وأضافت المصادر ذاتها أن قوة عسكرية اقتحمت مخيم الأمعري جنوب رام الله، واعتقلت كلا من: صبر الطويل، وعبدو البواب، وعدي حمدان بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.
وفا
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