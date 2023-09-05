شاهد : تفاعل واسع مع احدث اطلالة لراشد الماجد
التاريخ
9/5/2023 3:08:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان السعودي راشد الماجد، في أحدث ظهور له أثناء قضائه عطلته الصيفية.
تفاعل عدد كبير من محبي متابعي الفنان راشد الماجد مع صورته التي قام نشطاء السوشيال ميديا بتداولها، في أحدث ظهور له بإطلالة شبابية، جذابة أشاد بها الكثير من متابعيه.
حيث كان يقضي الفنان راشد الماجد عطلته الصيفية بأحد الفنادق السياحية، وظهر راشد الماجد خلال الصورة وهو يرتدي شورت وقميصاً أبيض اللون، ويرتدي نظارة شمسية ويقف بالقرب من حمام سباحة، ولاقت الصورة إعجاباً وإشادة من جمهور الفنان علي مواقع التواصل عن إعجابهم بالصورة.
ليالينا
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