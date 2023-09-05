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شاهد : تفاعل واسع مع احدث اطلالة لراشد الماجد

9/5/2023 3:08:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان السعودي راشد الماجد، في أحدث ظهور له أثناء قضائه عطلته الصيفية.


تفاعل عدد كبير من محبي متابعي الفنان راشد الماجد مع صورته التي قام نشطاء السوشيال ميديا بتداولها، في أحدث ظهور له بإطلالة شبابية، جذابة أشاد بها الكثير من متابعيه.

حيث كان يقضي الفنان راشد الماجد عطلته الصيفية بأحد الفنادق السياحية، وظهر راشد الماجد خلال الصورة وهو يرتدي شورت وقميصاً أبيض اللون، ويرتدي نظارة شمسية ويقف بالقرب من حمام سباحة، ولاقت الصورة إعجاباً وإشادة من جمهور الفنان علي مواقع التواصل عن إعجابهم بالصورة.





ليالينا

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