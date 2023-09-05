الدفاعات الروسية تسقط ثلاث مسيرات قبل وصولها سماء موسكو



وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن إحدى الطائرات كانت تحلق فوق منطقة كالوغا جنوب غرب موسكو، بينما جرى تدمير الثانية شمال غرب العاصمة فوق منطقة استرينسكي، فيما دُمّرت الثالثة فوق منطقة تفير شمال غرب موسكو.



وأفادت الوزارة على تلغرام: دمرت أنظمة الدفاع الجوي أثناء الخدمة طائرة مسيّرة فوق أراضي منطقة كالوغا. وأضافت أنه تم تدمير طائرة مسيّرة أوكرانية بواسطة أنظمة الدفاع الجوي في الخدمة فوق أراضي منطقة استرينسكي، كما تم اعتراض طائرة مسيّرة أخرى فوق أراضي منطقة تفير.



وأشار سوبيانين إلى إنه لم تقع إصابات، وفق المعلومات الأولية. وتعرضت منطقة موسكو بشكل متكرر لهجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية في الأسابيع الأخيرة، وفقاً للسلطات الروسية.



وقال سوبيانين، إن أضرارا لحقت بمنطقة استرينسكي نتيجة تساقط حطام الطائرة وأن أجهزة خدمات الطوارئ تعمل على إزالة الحطام.



وأضاف أن الطائرة المسيّرة التي تم اعتراضها في منطقة زافيدوفو بمنطقة تفير كانت تحلق باتجاه موسكو، مؤكداً أنه لم تقع إصابات أو أضرار.

البيان