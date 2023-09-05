إعلان نتائج امتحان الشامل للدورة الصيفية 2023 الأحد القادم
التاريخ
9/5/2023 3:08:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أكد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني رئيس اللجنة العليا للامتحانات أن نتائج الشامل للدورة الصيفية 2023 ستكون متاحة للطلبة يوم الأحد القادم الموافق 10 أيلول ، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان النتائج، والذي يعقد في تمام الساعة العاشرة صباحا.
MENAFN05092023000208011052ID1107007040
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.