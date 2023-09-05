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إعلان نتائج امتحان الشامل للدورة الصيفية 2023 الأحد القادم

9/5/2023 3:08:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني رئيس اللجنة العليا للامتحانات أن نتائج الشامل للدورة الصيفية 2023 ستكون متاحة للطلبة يوم الأحد القادم الموافق 10 أيلول ، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان النتائج، والذي يعقد في تمام الساعة العاشرة صباحا.

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