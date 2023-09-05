العقبة: مالكو التكسي يحتجون على قرار السلطة بإدخال شركات التطبيقات الذكية
التاريخ
9/5/2023 3:08:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - نفذ مالكو سيارات التكسي العمومي في محافظة العقبة، اليوم الثلاثاء، إضرابا رفضا لقرار سلطة العقبة لإدخال شركات التطبيقات الذكية، وفق ما أفاد به النائب عن محافظة العقبة حسن الرياطي.
وقال الرياطي، إنهم تقدموا بحلول للسلطة وتبنوا تفعيل تطبيق خاص بالتكسي يخدم العقبة رغم أن عدد سيارات التكسي تجاوز الـ500 وهو يغطي العقبة بأكملها.
وأضاف أن السلطة ما تزال تصر على إدخال التطبيقات الذكية للعمل داخل المدينة.
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