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العقبة: مالكو التكسي يحتجون على قرار السلطة بإدخال شركات التطبيقات الذكية

9/5/2023 3:08:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نفذ مالكو سيارات التكسي العمومي في محافظة العقبة، اليوم الثلاثاء، إضرابا رفضا لقرار سلطة العقبة لإدخال شركات التطبيقات الذكية، وفق ما أفاد به النائب عن محافظة العقبة حسن الرياطي.

وقال الرياطي، إنهم تقدموا بحلول للسلطة وتبنوا تفعيل تطبيق خاص بالتكسي يخدم العقبة رغم أن عدد سيارات التكسي تجاوز الـ500 وهو يغطي العقبة بأكملها.

وأضاف أن السلطة ما تزال تصر على إدخال التطبيقات الذكية للعمل داخل المدينة.

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