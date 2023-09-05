ساحل العاج.. الحزب الحاكم يكتسح انتخابات البلديات والمناطق
التاريخ
9/5/2023 3:08:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - خرج الحزب الحاكم في ساحل العاج، منتصراً إلى حد كبير في انتخابات البلديات والمناطق التي أجريت السبت الماضي، ليضع نفسه في موقع قوة قبل عامين من الانتخابات الرئاسية، وفقاً لنتائج شبه نهائية أعلنتها مفوضية الانتخابات المستقلة.
وأعلن رئيس مفوضية الانتخابات، إبراهيم كويبيير، نتائج التصويت في 30 منطقة من أصل 31 و199 بلدية من أصل 201، عبر التلفزيون الوطني. وتصدّر حزب تجمّع الهوفويتيين من أجل الديمقراطية والسلام، النتائج في 123 بلدية و25 منطقة.
وفاز حزبا المعارضة الرئيسيان، الحزب الديمقراطي في ساحل العاج، والجبهة الشعبية الإيفواري، التابع للرئيس السابق لوران غباغبو، اللذان وحّدا الجبهة في الكثير من المناطق، بـ 34 بلدية و4 مناطق، فيما حصل مرشّحون مستقلّون على بقيتها.
وارتفعت نسبة المشاركة إلى 44 % على مستوى المناطق و36 % على مستوى البلديات، وهي معدلات مماثلة لتلك التي شهدتها الانتخابات السابقة التي أجريت في العام 2018.
وجرت الانتخابات في أجواء هادئة، وفق رئيس مفوضية الانتخابات الذي دعا المرشحين إلى احترام النتائج وعدم اللجوء إلى أعمال عنف.
البيان
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