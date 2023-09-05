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السير: عقوبة هذه المخالفة الحبس لـ 3 أشهر وغرامة تصل لـ 500 دينار وحجز رخصة القيادة

9/5/2023 3:08:45 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت إدارة السير المركزية، إن ارتكاب مخالفة "بروز حمولة المركبة" من الأمام أو الخلف بمسافة تزيد على ( 100) سم، تعتبر تعطيلاً للحركة المرورية وخطراً يهدد السلامة العامة.
وأضافت الإدارة، في منشور لها عبر "فيسبوك" أنه بحسب تعديلات قانون السير الجديد، فإن ارتكاب هذه المخالفة يقتضي الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر، أو بغرامة لا تقل عن (250) ديناراً ولا تزيد على (500) دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، إضافة إلى وقف العمل برخصة القيادة لمدة شهرين.

وشددت على أهمية الالتزام لان الطريق ملك للجميع.


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