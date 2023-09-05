إصابة 4 مدنيين بقصف أوكراني على مدينة دونيتسك

إصابة 4 مدنيين بقصف أوكراني على مدينة دونيتسك
التاريخ
9/5/2023 3:08:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعلن عمدة مدينة دونيتسك أليكسي كوليمزين إصابة أربعة أشخاص في حي كيروفسكي بالمدينة، جراء قصف أوكراني.
وكتب كوليمزين على "Telegram": "أصيب رجلان وامرأتان نتيجة لقصف القوات الأوكرانية لشارع توبوليف في حي كيروفسكي جنوب غربي المدينة".
وقصفت قوات كييف السبت الماضي أحياء مدينة دونيتسك بقذائف عنقودية من عيار 155 مم تسلمتها من الولايات المتحدة.
RT
MENAFN05092023000208011052ID1107007035
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.