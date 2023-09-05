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إصابة 4 مدنيين بقصف أوكراني على مدينة دونيتسك

9/5/2023 3:08:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن عمدة مدينة دونيتسك أليكسي كوليمزين إصابة أربعة أشخاص في حي كيروفسكي بالمدينة، جراء قصف أوكراني.


وكتب كوليمزين على "Telegram": "أصيب رجلان وامرأتان نتيجة لقصف القوات الأوكرانية لشارع توبوليف في حي كيروفسكي جنوب غربي المدينة".
وقصفت قوات كييف السبت الماضي أحياء مدينة دونيتسك بقذائف عنقودية من عيار 155 مم تسلمتها من الولايات المتحدة.

RT

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