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الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين من الخليل

9/5/2023 3:08:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ستة فلسطينيين من محافظة الخليل.


وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل وائل عبد الحفيظ الجمل، ومحمود إبراهيم النجار.


كما اعتقلت من بلدة حلحول شمال الخليل، مجد عزمي محمود أبو ريان، ومحمد نبيه الوحوش، ومحمود عادل الوحوش، واعتقلت من مخيم العروب الشاب محمد الحليقاوي، واقتادتهم عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.


وفا


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