الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين من الخليل
التاريخ
9/5/2023 3:08:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ستة فلسطينيين من محافظة الخليل.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل وائل عبد الحفيظ الجمل، ومحمود إبراهيم النجار.
كما اعتقلت من بلدة حلحول شمال الخليل، مجد عزمي محمود أبو ريان، ومحمد نبيه الوحوش، ومحمود عادل الوحوش، واعتقلت من مخيم العروب الشاب محمد الحليقاوي، واقتادتهم عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.
وفا
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