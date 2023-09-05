مستوطنون يقتحمون مقامات إسلامية في عورتا بنابلس





وبحسب مصادر محلية، فإن المستوطنين اقتحموا قرية عورتا وسط حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأدَّوا طقوسا تلمودية في المقامات الدينية في القرية.





وأشارت المصادر إلى أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية قبيل الاقتحام وداهمت عدة منازل فيها، واعتلى القناصة أسطح المنازل لتأمين حماية المستوطنين حتى انتهاء الاقتحام في الثالثة والنصف فجراً.





كما وعاثت قوات الاحتلال خراباً في المنازل التي جرى اقتحامها واحتجزت الأهالي لعدة ساعات.