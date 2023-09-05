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الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين بحجة الاتجار بالسلاح

9/5/2023 3:08:16 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN-أعلنت الشرطة الإسرائيلية، صباح الثلاثاء، أنها نفذت عملية سرية باستخدام "عميل سري" اعتقلت خلالها أكثر من 32 فلسطينيًا من سكان القدس وبعض مناطق الضفة الغربية، ممن تتهمهم بالاتجار بالسلاح.


وادعت أن تلك الأسلحة كانت تستخدم في عمليات إجرامية، وكذلك للاستخدام الأمني.


وبينت أن العملية نفذت على عدة مراحل، وتم خلالها ضبط عشرات من قطع الأسلحة المختلفة.


وأشارت إلى أنها صادرت أموالاً طائلة من تجار تلك الأسلحة.

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