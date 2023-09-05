الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين بحجة الاتجار بالسلاح





وادعت أن تلك الأسلحة كانت تستخدم في عمليات إجرامية، وكذلك للاستخدام الأمني.





وبينت أن العملية نفذت على عدة مراحل، وتم خلالها ضبط عشرات من قطع الأسلحة المختلفة.





وأشارت إلى أنها صادرت أموالاً طائلة من تجار تلك الأسلحة.