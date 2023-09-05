الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين بحجة الاتجار بالسلاح
التاريخ
9/5/2023 3:08:16 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
القدس/PNN-أعلنت الشرطة الإسرائيلية، صباح الثلاثاء، أنها نفذت عملية سرية باستخدام "عميل سري" اعتقلت خلالها أكثر من 32 فلسطينيًا من سكان القدس وبعض مناطق الضفة الغربية، ممن تتهمهم بالاتجار بالسلاح.
وادعت أن تلك الأسلحة كانت تستخدم في عمليات إجرامية، وكذلك للاستخدام الأمني.
وبينت أن العملية نفذت على عدة مراحل، وتم خلالها ضبط عشرات من قطع الأسلحة المختلفة.
وأشارت إلى أنها صادرت أموالاً طائلة من تجار تلك الأسلحة.
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