حركة كميات الإنتاج الصناعي على مستوى الأنشطة الاقتصادية الرئيسة

سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 10.67%، إذ تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 2.30%، إذ تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 1.96% خلال شهر تموز 2023 مقارنة بالشهر السابق، إذ تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية التي لها تأثير نسبي كبير في مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً خلال شهر تموز 2023 مقارنة بشهر حزيران 2023، أهمها: صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة الجلد والمنتجات ذات الصلة، وصناعة الورق ومنتجات الورق، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة الملابس.

من ناحية أخرى، سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية، أهمها: صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة الأثاث، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة، وصناعة منتجات التبغ.

كما سجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 0.70%، إذ تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.