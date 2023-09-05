الشرطة تنفي وجود مخدرات في الأسواق الفلسطينية





وأكد ارزيقات، أنه بعد انتشار الإشاعات والأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، وبالمتابعة مع إدارة مكافحة المخدرات، فإنه لم يثبت وجود أي مواد مخدرة على هذا الشكل كما أنه لم تبلغ الشرطة عن دخول أي حالة للمشافي تأثرت من تناول أي مواد.





ودعا ارزيقات جميع المواطنين للتواصل مع الشرطة في حال الاشتباه بأي مادة أو أي شخص يحاول تمرير أي نوع من المواد المخدرة، مطالباً المواطنين ممن لديه أي معلومات التوجه لأي مركز شرطه للإبلاغ عنها.





وحذر ارزيقات من تناقل الإشاعات والأخبار الكاذبة.