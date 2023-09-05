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الشرطة تنفي وجود مخدرات في الأسواق الفلسطينية

9/5/2023 3:08:14 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN-نفت المديرية العامة للشرطة وعلى لسان المتحدث باسمها العقيد لؤي ارزيقات، اليوم الثلاثاء، وجود مواد مخدرة على شكل سكاكر وحلويات وخاصة "الحلقوم" وأنها لم تضبط أي من هذه الأنواع.


وأكد ارزيقات، أنه بعد انتشار الإشاعات والأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، وبالمتابعة مع إدارة مكافحة المخدرات، فإنه لم يثبت وجود أي مواد مخدرة على هذا الشكل كما أنه لم تبلغ الشرطة عن دخول أي حالة للمشافي تأثرت من تناول أي مواد.


ودعا ارزيقات جميع المواطنين للتواصل مع الشرطة في حال الاشتباه بأي مادة أو أي شخص يحاول تمرير أي نوع من المواد المخدرة، مطالباً المواطنين ممن لديه أي معلومات التوجه لأي مركز شرطه للإبلاغ عنها.


وحذر ارزيقات من تناقل الإشاعات والأخبار الكاذبة.

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