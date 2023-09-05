روسيا تدمر مسيّرات أوكرانية استهدفت مقاطعة كالوجا

وقالت الوزارة في بيان: "في الخامس من سبتمبر/ أيلول، في حوالي الساعة 03:00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف داخل الأراضي الروسية".

وأضاف البيان: "تم تدمير الطائرة المسيرة بواسطة وسائل الدفاع الجوي فوق مقاطعة كالوجا"، وفقاً لـ"سبوتنيك".

وفي وقت سابق، أعلنت الدفاع الروسية أن القوات الروسية نفذت ضربات تصفية ضد مناطق إنتاج وتخزين الطائرات المسيرة الأوكرانية كإجراء ردعي.