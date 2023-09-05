تراجع نمو الأنشطة غير النفطية في السعودية

تراجع نمو الأنشطة غير النفطية في السعودية
التاريخ
9/5/2023 3:07:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أظهر مسح للشركات السعودية، اليوم الثلاثاء، أن نمو الأنشطة غير النفطية في السعودية - أكبر مصدر للنفط في العالم - واصل التراجع في آب الماضي بعد تباطؤ حاد في نمو الإنتاج، إذ أثرت المخاوف بشأن المنافسة في السوق على المعنويات.
وتباطأ نمو إجمالي الإنتاج بشكل حاد في السعودية، إذ انخفض المؤشر الفرعي إلى، في حين تراجع التوسع في الأنشطة الجديدة.
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