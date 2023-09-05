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تراجع نمو الأنشطة غير النفطية في السعودية

9/5/2023 3:07:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهر مسح للشركات السعودية، اليوم الثلاثاء، أن نمو الأنشطة غير النفطية في السعودية - أكبر مصدر للنفط في العالم - واصل التراجع في آب الماضي بعد تباطؤ حاد في نمو الإنتاج، إذ أثرت المخاوف بشأن المنافسة في السوق على المعنويات.


وتباطأ نمو إجمالي الإنتاج بشكل حاد في السعودية، إذ انخفض المؤشر الفرعي إلى، في حين تراجع التوسع في الأنشطة الجديدة.


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