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دولة عربية تواجه عجزاً بالموازنة يصل إلى 50%

9/5/2023 3:07:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، إن عجز الموازنة في اليمن يتراوح بين 40 إلى 50%.
وأشار عبد الملك خلال مؤتمر صحفي بمدينة عدن، إلى أن إيرادات الدولة تأثرت بشدة جراء استهداف جماعة الحوثي لموانئ نفطية في جنوب وشرق اليمن أواخر العام الماضي.
وبيّن أن حجم الإنفاق في النصف الأول من العام الحالي بلغ 1.595 مليار دولار.


وقال:" ومع ذلك تعمل الحكومة بكل جهد للحفاظ على وضع الخدمات والعملة في ظل الحرب الاقتصادية".

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