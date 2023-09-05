دولة عربية تواجه عجزاً بالموازنة يصل إلى 50%

دولة عربية تواجه عجزاً بالموازنة يصل إلى 50%
التاريخ
9/5/2023 3:07:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قال رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، إن عجز الموازنة في اليمن يتراوح بين 40 إلى 50%.
وأشار عبد الملك خلال مؤتمر صحفي بمدينة عدن، إلى أن إيرادات الدولة تأثرت بشدة جراء استهداف جماعة الحوثي لموانئ نفطية في جنوب وشرق اليمن أواخر العام الماضي.
وبيّن أن حجم الإنفاق في النصف الأول من العام الحالي بلغ 1.595 مليار دولار.
وقال:" ومع ذلك تعمل الحكومة بكل جهد للحفاظ على وضع الخدمات والعملة في ظل الحرب الاقتصادية".
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