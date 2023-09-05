أحلام الأطفال وسلطان النيادي

منذ صباح اليوم الباكر، مروراً بمواقف الحافلات المدرسية، وكأن الأرض أصبحت كلها فضاء، الأطفال متوشحين بأجمل الملابس، ما بين صور رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، وعبارات جميلة ترحيباً بعودته من رحلته من الفضاء، شعور جميل وأنت ترى تلك الابتسامات والفرح على وجوه كل هؤلاء الأطفال وهم في طريقهم للمدرسة، التي ستستقبل مستقبل الوطن حاملين أحلامهم في قلوبهم، لا شيء يضاهي فرحة الأطفال، خاصة مع الطموح الذي يُزرع فيهم ويساعدهم للسعي وراء الأمل وتحقيق الإنجازات التي ترفع اسم الوطن، والصعود نحو مكانة متميزة وعالمية.

إن الأحلام التي تراود الأطفال والمرتبطة بعنان السماء ليست بالأحلام العادية، فالنجوم دائماً ما تلهم المتأمل بها فكيف بالذي يفكر أبعد من النجوم، إن الوقوف مع أحلام الأطفال ودعمها لتصبح حقيقة في المستقبل ركيزة أساسية تسهم في بناء الوطن، والشعلة التي تنير المستقبل وتحيي الآمال، ليس لنا فقط بل لكل العرب للنهوض بمستقبل الأمة العربية من جديد وإحياء حب العلم والشغف بالتطور والتقدم في سبيل التغيير والإعمار وحفظ الأوطان، فالعلم منارة لا تنطفئ وعطاء لا حدود له، فمستقبل كل أمة علمها وحضارتها هي أبناؤها.

باتت أحلام أطفالنا مرتبطة بالفضاء، والفضاء ليس فقط نجوماً وكواكب ومجرات، بل هي الإنجازات التي سوف تتحقق في المستقبل، رائد الفضاء سلطان النيادي أصبح الأمل وقصصهم الملهمة، يأتي الآن دورنا كلنا، الأب والأم والمعلم، لا تقتلوا فرحة أطفالكم ولا تكونوا عائقاً لفرص أحلامهم، مهدوا لهم طريق النجاح، وكونوا لهم سفينة النجاح، تعبر بهم بين مشقات الحياة وتوصلهم إلى ضفاف آمالهم وتمنحهم الحياة وفرصاً جديدة نحو التضحيات، إن هؤلاء الأطفال هم صغار اليوم وكبار المستقبل، هؤلاء أحلام النيادي.