ساحل العاج.. الحزب الحاكم يكتسح الانتخابات المحلية

خرج الحزب الحاكم في ساحل العاج، منتصراً إلى حد كبير في الانتخابات المحلية التي أجريت السبت، ليضع نفسه في موقع قوة قبل عامين من الانتخابات الرئاسية، وفقاً لنتائج شبه نهائية أعلنتها مفوضية الانتخابات المستقلة.

وأعلن رئيس مفوضية الانتخابات، إبراهيم كويبيير، نتائج التصويت في 30 منطقة من أصل 31 و199 بلدية من أصل 201، عبر التلفزيون الوطني. وتصدّر حزب تجمّع الهوفويتيين من أجل الديموقراطية والسلام، النتائج في 123 بلدية و25 منطقة.

وفاز حزبا المعارضة الرئيسيان، الحزب الديموقراطي في ساحل العاج، والجبهة الشعبية الإفوارية، التابع للرئيس السابق لوران غباغبو، اللذان وحّدا الجبهة في الكثير من المناطق، بـ 34 بلدية و4 مناطق، فيما حصل مرشّحون مستقلّون على بقيتها.

وارتفعت نسبة المشاركة إلى 44 % على مستوى المناطق و36 % على مستوى البلديات، وهي معدلات مماثلة لتلك التي شهدتها الانتخابات السابقة التي أجريت في العام 2018.

وجرت الانتخابات في أجواء هادئة، وفق رئيس مفوضية الانتخابات الذي دعا المرشحين إلى احترام النتائج وعدم اللجوء إلى أعمال عنف.

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