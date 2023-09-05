في خضم حملة انتقادات غربية لوتيرة الهجوم الأوكراني المضاد، تأتي إقالة وزير الدفاع، أوليكسي ريزنيكوف، لتفتح الباب أمام العديد من الأسئلة والتكهنات.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تعيين رستم عميروف بدلاً من ريزنيكوف، قائلاً إن الوزارة بحاجة إلى نهج جديد. ويرى مراقبون، أنّ التغيير الأكبر على القيادة العسكرية الأوكرانية منذ بدء الصراع يأتي في وقت بدأت تلوح فيه في الأفق بودار خلافات غربية أوكرانية بشأن الهجوم المضاد وتقدير كييف للموقف.

ويلفت المراقبون إلى أنّ أوكرانيا ترى تقدماً ولو كان بطيئاً في هجومها المضاد، فيما

أعرب مسؤولون غربيون، عن خيبة أملهم من حجم التقدم المحرز. ويضيف المراقبون، أنّ الأمر لم يقف عند حد تباين وجهات النظر، بل وصل إلى درجة التراشق.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، عن مسؤول في مكتب زيلينسكي، طلب عدم الكشف عن هويته، أن استبدال وزير الدفاع الأوكراني ربما يكون له العديد من الأسباب، من بينها أن أوكرانيا تحتاج إلى قيادة جديدة مع استمرار الحرب، فضلا عن الجدل والانتقادات المثارة في أوساط المجتمع المدني الأوكراني ووسائل الإعلام بشأن فضائح التعاقدات، بالإضافة إلى رغبة ريزنيكوف في التنحي عن منصبه.

وذهبت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية إلى الطرح نفسه، وربطت بين تغيير وزير الدفاع الأوكراني وقضايا الفساد التي تشمل وزارة الدفاع.

ورأت الشبكة أنه على الرغم من أن ريزنيكوف لم يدن في أي من تلك القضايا، لا يزال ينظر للفضائح على أنها ألحقت الضرر به بالتبعية.

وترافق الكشف عن تغيير وزير الدفاع الأوكراني ، الموجود في منصبه من قبل بداية الحرب الروسية بنحو عام، مع الإعلان عن اختراق القوات الأوكرانية الخط الدفاعي الأول لروسيا بالقرب من منطقة زابوريجيا، وتوقعات بتحقيق كييف مكاسب أسرع مع ضغطها على الخط الروسي الثاني الأضعف، وفق مقابلة لصحيفة الغارديان البريطانية مع قائد الهجوم الأوكراني الجنوبي المضاد.

كما تحدث زيلينسكي، بعد ساعات من الإعلان عن تغيير وزير دفاعه، عن التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن تدريب طيارين أوكرانيين في باريس، وكأن كييف تريد أن يبعث برسالة طمأنة، مفادها أن المؤسسة العسكرية صامدة وتحقق نجاحات، وأن تغيير وزير الدفاع لا يعني بالضرورة وجود خلل أو انتكاسات عسكرية.

ويرى محللون، أنّه وأياً كانت المبررات والأسباب وراء تغيير وزير الدفاع الأوكراني، تبقى حقيقة واحدة وهي أن الوقت ينفد أمام كييف مع اقتراب فصل الشتاء لإنجاز المهمة التي رهنت تحقيقها بإمدادها بأحدث الأسلحة الأمريكية والأوروبية.





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