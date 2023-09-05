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بنك أبوظبي التجاري يبدأ بيع سندات خضراء لأجل 5 سنوات

9/5/2023 3:00:12 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أظهرت وثيقة مصرفية أن بنك أبوظبي التجاري حدد اليوم الثلاثاء سعرا استرشاديا أوليا عند نحو 150 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لسندات خضراء مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات.

ويعتزم البنك طرح سندات بالحجم القياسي، وهو ما يعني عادة أن حجم الطرح 500 مليون دولار على الأقل.

وورد في وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي تقوم على ترتيب الطرح أن بنك أبوظبي التجاري بدأ اجتماعات في 30 أغسطس مع باركليز ودويتشه بنك والإمارات دبي الوطني كابيتال وجيه.بي مورجان وميزوهو.

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