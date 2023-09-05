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سائقو التكسي بالعقبة يضربون عن العمل

9/5/2023 3:00:10 AM
(MENAFN- Khaberni) سائقو التكسي بالعقبة يضربون عن العمل

خبرني - نفذ مالكو التكسي العمومي
في محافظة العقبة، الثلاثاء،
إضرابا عن العمل رفضا لقرار سلطة العقبة تفعيل عمل
شركات التطبيقات.

وكشف النائب حسن الرياطي لـ"خبرني" عن تقديم السائقين عدة حلول، وتبنيهم فكرة
تفعيل تطبيق خاص بالتكسي يخدم محافظة العقبة، إلا ان السلطة ما زالت تصر على إدخال عمل التطبيقات.

وبحسب الرياطي يتجاوز عدد سيارات التكسي
الـ 500 مركبة، وتغطي محافظة العقبة
بشكل كامل.

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