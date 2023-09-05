سائقو التكسي بالعقبة يضربون عن العمل

سائقو التكسي بالعقبة يضربون عن العمل
التاريخ
9/5/2023 3:00:10 AM
(MENAFN- Khaberni) سائقو التكسي بالعقبة يضربون عن العمل
خبرني - نفذ مالكو التكسي العمومي
في محافظة العقبة، الثلاثاء،
إضرابا عن العمل رفضا لقرار سلطة العقبة تفعيل عمل
شركات التطبيقات.
وكشف النائب حسن الرياطي لـ"خبرني" عن تقديم السائقين عدة حلول، وتبنيهم فكرة
تفعيل تطبيق خاص بالتكسي يخدم محافظة العقبة، إلا ان السلطة ما زالت تصر على إدخال عمل التطبيقات.
وبحسب الرياطي يتجاوز عدد سيارات التكسي
الـ 500 مركبة، وتغطي محافظة العقبة
بشكل كامل.
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