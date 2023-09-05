قطاع الذهب في دولة الإمارات يسجل مستويات عالمية قياسية

(MENAFN
- Atteline) ● أسعار الذهب ترتفع بنسبة 5.4% في النصف الأول من عام 2023 مع توقعات بمواصلة الارتفاع بأكثر من 10% خلال العام
● احتياطي مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من الذهب يزداد بنسبة 9% (1.64 مليار درهم إماراتي) خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023؛ و41% (64.2 مليار درهم إماراتي) على أساس سنوي
● المستهلكون في الإمارات يشترون 9.7 طن من الذهب في الربع الأول من عام 2023
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 5 سبتمبر 2023 - أشار باس كويمان، الرئيس التنفيذي ومدير الأصول في شركة دي إتش إف كابيتال، إلى ارتفاع سعر الذهب بنسبة 5.4% في النصف الأول من عام 2023، كما توقع أن يواصل الذهب ارتفاعه بأكثر من 10-15% خلال بقية العام، أي حوالي 734 درهم إماراتي للأونصة (50 درهم إماراتي للجرام تقريباً). ويقدم كويمان تحليلات معمقة حول مسار السوق التصاعدي، والعوامل التي تجعل استثمار سكان الإمارات في هذا المجال مضموناً.
ولطالما حظيت الإمارات بتصنيف عالٍ ضمن أكثر الدول المستهلكة للذهب، إذ اشترت الدولة كمية إجمالية تبلغ 11.5 طناً في الربع الأخير من عام 2019، وهي رابع أكبر كمية على مستوى العالم؛ والأولى على مستوى الشرق الأوسط. كما سجل متوسط استهلاك الذهب في الإمارات 39.8 طناً في ذروة الأزمة الصحية العالمية عام 2020، مما عزز ريادتها الإقليمية لتصل حصة الفرد من استهلاك الذهب إلى 5.24 جرام، وهو ثاني أعلى معدل في العالم.
ووصلت أسعار الذهب إلى مستويات عالمية غير مسبوقة، مدفوعة بحالة عدم اليقين التي رافقت الأزمة الصحية العالمية، حيث سجلت في أغسطس 2020 ارتفاعاً تاريخياً إلى 2,067.15 دولار أمريكي للأونصة (حوالي 7,600 درهم إماراتي)، لتعاود الهبوط بشكل ملحوظ إلى 1,519 دولار أمريكي للأونصة في بداية عام 2021، محققة عوائد سلبية خلال الفترة المتبقية من العام. وفي عام 2022، شهد السوق توجهاً مماثلاً، حيث وصلت أسعار الذهب في مارس إلى ذروتها عند 2,072 دولار أمريكي للأونصة، ثم عادت في سبتمبر لتسجل أدنى مستوى عند 1,613 دولار أمريكي للأونصة.
وشهد خبراء القطاع في عام 2023 انتعاشاً قوياً لقطاع الدهب، حيث سادت السوق الإماراتي حالة إيجابية بالتزامن مع ارتفاع احتياطي مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من الذهب بنسبة 9% خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، بما يعادل 397 مليون دولار أمريكي (1.46 مليار درهم إماراتي). كما سجلت احتياطيات المصرف نمواً بنسبة 41% على أساس سنوي خلال الفترة نفسها، بزيادة قدرها 17.5 مليار دولار أمريكي (64.2 مليار درهم إماراتي)،مما يشكل زيادة كبيرة عن التوقعات المذكورة في ديسمبر 2022 بقيمة 3.5 مليار دولار أمريكي (12.855 تريليون درهم إماراتي).
وأوضح كويمان: "يؤكد النمو الذي سجله مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خلال السنوات الماضية على فعالية الذهب كأداة استثمارية، حيث قُدرت الاحتياطيات بأكثر من مليار درهم إماراتي في عام 2018. وتشير أحدث البيانات المسجلة إلى أن هذه الاحتياطات تتجه لتصل إلى 20 مليار درهم إماراتي في المستقبل القريب. ونظراً لقيمة الذهب الراسخة تاريخياً والتوقعات الإيجابية لتحليلات القطاع، ينبغي على السكان الذين يتمتعون بالقوة الشرائية الاستثمار في هذا المعدن الثمين، والذي يمثل وسيلة مناسبة للتحوط ضد التضخم، ويحافظ على قيمته خلال تقلبات السوق.
واشترت دولة الإمارات 9.7 طن من الذهب في الربع الأول من هذا العام، وفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي. ويواصل الذهب إظهار مرونة كبيرة تثبت أنه خيار استثماري آمن، بالتزامن مع توجه بعض الدول نحو حظر الأصول الناشئة، مثل العملات الرقمية. وتوفر دي إتش إف كابيتال، شركة التوريق الشهيرة، أداة تداول الذهب كخدمة، إلى جانب العديد من الأدوات لمساعدة المستثمرين في المنطقة والعالم على تحقيق الأرباح. ومنذ إنشائها، قدمت الشركة بقيادة باس متوسط عائد استثمار سنوي يزيد على 20%، كما حقق المستثمرون من عملاء الشركة عائد استثمار بنسبة 114% بما يعادل أكثر من ضعف استثماراتهم الأولية.
نبذة عن باس كويمان
شارك باس كويمان في تأسيس شركة التوريق دي إتش إف كابيتال للخدمات المالية عام 2020، ويشغل اليوم منصب الرئيس التنفيذي ومدير الأصول فيها. وأبدى اهتمامه في مجال ريادة الأعمال منذ أن كان صغيراً، حيث عمل في مجال التكنولوجيا وأسس شركة اتصالات أدت إلى إطلاق شركة بروكرتيم لخدمات الاتصالات الشاملة، والتي باعها عام 2015 ليبدأ مسيرته المهنية في القطاع المالي. وظف باس خبرته في التداول على مدار الأعوام السبعة الماضية في مساعدة عدد كبير من الأفراد والشركات لبناء ثرواتهم. وألف كتاب التداول والاستثمار في محاولة منه لتحقيق هدفه بجعل سبل تكوين الثروة متاحة للجميع بأسعار معقولة.
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