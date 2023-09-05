يائيل اجمل ما قيل

يائيل اجمل ما قيل
التاريخ
9/5/2023 2:19:45 AM
(MENAFN- Khaberni) ترتدي سترة حمراء
ومن ورائها اعمدة
تاريخية رومانية ، ظهرت في خلفية الصورة التي تم التقاطها في جبل القلعة ، هناك وقفت السفيرة الاميركية يائيل لامبرت تحيي
النشامى .
ماقالته السفيرة مهم ، و مهم جدا ، ودور الدبلوماسية الاردنية ان ترد التحية باحسن منها على
طريقتها .
اما انا ، فساتكلم ، على طريقتي ، كمواطن
خالي الذهن من الاعراف الديبلوماسية ،
التقاط الصورة في جبل القلعة ،
و قبلها تناول سندويش فلافل على الرصيف ، او جامبو شاورما ( في استراحة غداء ) هو برنامج شبه يومي لعمال و موظفين يتناولون والوجبات الشعبية ، ليكملوا بقية ساعات العمل ، وربما ستتعرف السفيرة في قادم على كرات اللبنة بالزيت ، والجبنة النابلسية، التي تحضر في استراحة الغداء الجماعي لمن لا يطيق كلفة الشاورما .
لم تحرص السفيرة على صورة وامامها اطباق الجمبري و الاستاكوزا او الكافيار اوغيرها التي تحضر بيسر على موائد طبقة مخملية
تدخن لفافات السيجار الكوبي بعد وجبة عشاء دسمة .
وجبة على الرصيف وصورة في القلعة محاولة للاقتراب من طبقة اخرى ،
الدور الحقيقي للسفير التعرف على ثقافة الشعب و التقريب بينها، وقد لعب العديد من السفراء العرب هذا الدور نذكر
منهم عبد المنعم الرفاعي ، و فرحان شبيلات من الاردن ، و ناظم القدسي من سوريا و القائمة تتسع ، لسفراء لا يعبرون عن مصالح الدولة المضيفة انما يتحلون بالخلق الوطني في حمل القواسم. المشتركة للتقريب بين امتين و شعبين .
تحية مجاملة ارسلتها
يائيل عبر موقع خبرني
بالصورة المعبرة ، وللاسف لم اجد صورة معبرة ارد فيها التحية كمواطن من الدرجة العادية
، الا صورة طفل اردني مضى عليها ٤٠ عاما التقطت في الطوابق العليا لاحد توأمي نيويورك ،
قبل احداث
١١/٩ الموجعة بسنوات .
هذا الطفل احب شطائر البرغر الامريكي والبطاطا المقلية و اليوم اصبح شيخا مسنا ، لا يحتمل الرحلة الطويلة الى الولايات المتحدة ، فتاتيه الشطائر
العابرة للحدود تحمل ذات المذاق اللذيذ ، ليخبر ابناءه عن ذكرياته في ماك وملك البرغر على رصيف في شوارع عمان .
ربما تحمل هذه الصورة دلالة ، عن جذور علاقة
بين الشعبين،
التي تحاول الديبلوماسية
ان تصل الى مستواها الحميم.
فهل ستنجح؟
MENAFN05092023000151011027ID1107006853
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