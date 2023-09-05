يائيل اجمل ما قيل

ماقالته السفيرة مهم ، و مهم جدا ، ودور الدبلوماسية الاردنية ان ترد التحية باحسن منها على

طريقتها .

اما انا ، فساتكلم ، على طريقتي ، كمواطن

خالي الذهن من الاعراف الديبلوماسية ،



التقاط الصورة في جبل القلعة ،



و قبلها تناول سندويش فلافل على الرصيف ، او جامبو شاورما ( في استراحة غداء ) هو برنامج شبه يومي لعمال و موظفين يتناولون والوجبات الشعبية ، ليكملوا بقية ساعات العمل ، وربما ستتعرف السفيرة في قادم على كرات اللبنة بالزيت ، والجبنة النابلسية، التي تحضر في استراحة الغداء الجماعي لمن لا يطيق كلفة الشاورما .

لم تحرص السفيرة على صورة وامامها اطباق الجمبري و الاستاكوزا او الكافيار اوغيرها التي تحضر بيسر على موائد طبقة مخملية

تدخن لفافات السيجار الكوبي بعد وجبة عشاء دسمة .

وجبة على الرصيف وصورة في القلعة محاولة للاقتراب من طبقة اخرى ،



الدور الحقيقي للسفير التعرف على ثقافة الشعب و التقريب بينها، وقد لعب العديد من السفراء العرب هذا الدور نذكر

منهم عبد المنعم الرفاعي ، و فرحان شبيلات من الاردن ، و ناظم القدسي من سوريا و القائمة تتسع ، لسفراء لا يعبرون عن مصالح الدولة المضيفة انما يتحلون بالخلق الوطني في حمل القواسم. المشتركة للتقريب بين امتين و شعبين .

تحية مجاملة ارسلتها

يائيل عبر موقع خبرني

بالصورة المعبرة ، وللاسف لم اجد صورة معبرة ارد فيها التحية كمواطن من الدرجة العادية

، الا صورة طفل اردني مضى عليها ٤٠ عاما التقطت في الطوابق العليا لاحد توأمي نيويورك ،

قبل احداث

١١/٩ الموجعة بسنوات .

هذا الطفل احب شطائر البرغر الامريكي والبطاطا المقلية و اليوم اصبح شيخا مسنا ، لا يحتمل الرحلة الطويلة الى الولايات المتحدة ، فتاتيه الشطائر

العابرة للحدود تحمل ذات المذاق اللذيذ ، ليخبر ابناءه عن ذكرياته في ماك وملك البرغر على رصيف في شوارع عمان .

ربما تحمل هذه الصورة دلالة ، عن جذور علاقة

بين الشعبين،

التي تحاول الديبلوماسية

ان تصل الى مستواها الحميم.

فهل ستنجح؟



