فان غال: الأرجنتين فازت بكأس العالم مجاملة لميسي

نقلت صحيفة أكتي فوت الفرنسية تصريحات للمدرب الهولندي أكد خلالها أن فوز "التانغو" بلقب المونديال جاء مجاملة للنجم ليونيل ميسي، وتم التخطيط له حتى يضاف إلى سجله هذا الإنجاز التاريخي.

وقال: "عندما نرى كيف أحرزت الأرجنتين أهدافها وكيف سجلت هولندا أهدافها والمخالفات التي ارتكبها اللاعبون الأرجنتينيون ولم تتم معاقبتهم يتضح ما حدث وأسهم في فوز الفريق بلقب كأس العالم".

وأضاف: "من الواضح أن كل شيء كان مجهزاً من قبل وأن فوز الأرجنتين بلقب المونديال مع سبق الإصرار والترصد حتى يصبح ميسي بطلاً للعالم".

يذكر أن الأرجنتين تجاوزت هولندا في ربع نهائي المونديال بركلات الترجيح قبل أن تواصل مشوارها وتتغلب على كرواتيا في نصف النهائي ثم فرنسا في النهائي لتنال اللقب للمرة الثالثة في تاريخها.