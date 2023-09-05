ثقة القطاع الخاص في الإمارات الأعلى منذ الجائحة

أظهر أحدث استطلاعات مؤشر مديري المشتريات في الإمارات أن معنويات الشركات ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ ما قبل الجائحة، مع وصول المؤشر إلى أعلى مستوياته منذ مارس 2020، إذ عززت آفاق النمو الاقتصادي القوية التفاؤل.

وأشار المؤشر إلى تحسن قوي آخر في ظروف أعمال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر أغسطس الماضي، مدفوعا بارتفاع ملحوظ في الإنتاج والأعمال الجديدة.

وعززت الثقة القوية الزيادة في المشتريات واستمرار خلق فرص العمل في شهر أغسطس، بدعم من ضغوط التكلفة المنخفضة. واستمرت تخفيضات أسعار البيع ولكن بوتيرة أبطأ، مع ارتفاع أسعار المشتريات وزيادة الطلب من العملاء.

وأظهر مسح مؤشر مديري المشتريات أن نمو أنشطة الأعمال غير النفطية في الإمارات تراجع في أغسطس، حيث تباطأ مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية في الإمارات إلى قراءة عند 55 في أغسطس من 56 في يوليو. وهذا أدنى مستوى له منذ فبراير، غير أنه لا يزال أعلى بكثير من مستوى الخمسين الذي يشير إلى نمو النشاط.

وأشار المؤشر الفرعي للإنتاج إلى استمرار النمو القوي للنشاط على الرغم من تباطؤه إلى 61.9 في أغسطس من 62.8 في الشهر السابق وهو الأدنى منذ يناير.

وقال ديفيد أوين كبير الخبراء الاقتصاديين في وحدة معلومات السوق لدى ستاندرد اند بورز جلوبال: إن الزخم تناقص منذ أن سجل في يونيو حزيران أعلى مستوى في أربعة أعوام على الرغم من تحقيق تحسن في الظروف التشغيلية في أغسطس.

وأضاف أوين: "مع مراعاة ذلك، تواصل أغلب قياسات مؤشر مديري المشتريات منح إشارات إيجابية، بما في ذلك حدوث قفزات في مشتريات المدخلات وبناء المخزون وإنشاء الوظائف وتحسين ظروف سلسلة الإمداد".

وأظهر المسح أن وتيرة التوسع في الطلبات الجديدة تظل في حالة جيدة مع تسجيل المؤشر الفرعي قراءة 57.6 المماثلة ليوليو مدفوعا بشكل جزئي بتحسن الظروف الاقتصادية وارتفاع إنفاق الأسر وتزايد أعداد العملاء.

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