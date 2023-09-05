بشكتاش يعلن ضم إريك بايلي من مانشستر يونايتد

أعلن نادي بشكتاش التركي لكرة القدم أنه أتم صفقة ضم المدافع الإيفواري إريك بايلي من مانشستر يونايتد الإنجليزي بشكل نهائي.

وقضى بايلي /29 عاما/ الموسم الماضي معارا لفريق مارسيليا الفرنسي حيث كان خارج حسابات إريك تن هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد، حسب ما أشارت إليه وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وذكر بشكتاش عبر بيان :"توصل نادينا إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد حول الانتقال النهائي للمدافع الإيفواري إريك بايلي."

وأضاف :"نتمنى لإريك بايلي، الذي نثق في أنه سيقدم خدمات مهمة لنادينا، نجاحا كبيرا بقميصنا."

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز