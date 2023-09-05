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حرائق الغابات تكبّد أوروبا 4 مليارات يورو

9/5/2023 2:19:34 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ناهزت خسائر أوروبا بسبب حرائق الغابات نحو 4.1 مليار يورو حتى الآن هذا العام، وذلك إثر موجة الحر الشديدة التي ضربت منطقة البحر المتوسط من اليونان إلى إسبانيا هذا الصيف.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن تقريراً لشركة ديستريلك، المعنية بتوزيع مكوّنات قطاع الطاقة، ويشمل ذلك أجهزة إشعار تصدر تحذيرات مبكرة من نشاط الحرائق المحتملة، أظهر أن حرائق الغابات أتت على نحو 400 ألف هكتار من الأراضي في القارة.

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