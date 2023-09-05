حرائق الغابات تكبّد أوروبا 4 مليارات يورو

حرائق الغابات تكبّد أوروبا 4 مليارات يورو
التاريخ
9/5/2023 2:19:34 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
ناهزت خسائر أوروبا بسبب حرائق الغابات نحو 4.1 مليار يورو حتى الآن هذا العام، وذلك إثر موجة الحر الشديدة التي ضربت منطقة البحر المتوسط من اليونان إلى إسبانيا هذا الصيف.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن تقريراً لشركة ديستريلك، المعنية بتوزيع مكوّنات قطاع الطاقة، ويشمل ذلك أجهزة إشعار تصدر تحذيرات مبكرة من نشاط الحرائق المحتملة، أظهر أن حرائق الغابات أتت على نحو 400 ألف هكتار من الأراضي في القارة.
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