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- Golin Mena) لندن، الرياض - الاثنين 4 سبتمبر 2023 - يسر شركة "هايبرباي"، بوابة الدفع الإلكترونية الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، المؤسسة من قبل مهند عبويني، كشف النقاب عن إبرام شراكة استراتيجية مع "بايمنتولوجي" Paymentology، الشركة الرائدة عالمياً في إصدار ومعالجة بطاقات الدفع. يمثل هذا التعاون علامة فارقة في مهمة شركة "هايبرباي" الرامية إلى تقديم حل الدفع الشامل للشركات ومؤسسات القطاع العام والشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها تلتزم "هايبرباي" و"بايمنتولوجي" بتقديم حلول دفع مبتكرة تواكب الاحتياجات دائمة التغير للشركات والأفراد. وتجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يحقق قطاع التقنيات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان نمواً ملفتاً يصل إلى 4.5 مليار دولار أمريكي في عام 2025 بعد أن كان 1.5 مليار دولار أمريكي في عام 2022، مما يُظهر مؤشراً قوياً على تحول المنطقة نحو تبني الخدمات المالية الرقمية. وتوفر شركة "هايبرباي" بالفعل مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات إلى عملائها، بما فيها إنجاز ومعالجة عمليات الدفع، وإدارة المخاطر، ومكافحة الاحتيال، وأنظمة المراقبة، وسداد الأقساط، وحلول الفوترة وغيرها المزيد. ومن خلال منصة مدفوعات الجيل التالي من "بايمنتولوجي"، سيتم ربط شركة "هايبرباي" بسهولة مع قنوات الدفع، وإنشاء منتجات دفع جديدة لعملائها، والاستفادة من بيانات الدفع الدقيقة لتحسين وتطوير مزايا منتجاتها وخدماتها.
وفي معرض تعليقه على هذه الشراكة، قال مهند عبويني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "هايبرباي"، "إن الدور المحوري الذي تلعبه شركة "هايبرباي" يتماشى كلياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والهادفة إلى تمكين المملكة من التحول نحو عصر جديد قائم على التقنية الرقمية بالمرتبة الأولى. إن رؤيتنا الإستراتيجية الهادفة إلى أن نصبح منصة شاملة لجميع خدمات الدفع تأتي كاستجابة مباشرة للاحتياجات الملحة للشركات ومؤسسات القطاع العام، التي تتطلع إلى الحصول على حلول دفع فورية سهلة الاستخدام ويمكن الوصول إليها من أي مكان وفي أي وقت. وتماشياً مع الرؤية العالمية الأوسع نطاقاً التي ننتهجها، فنحن فخورون بتقديم عروض ومزايا خدمية متميزة ومصممة خصيصاً لتواكب ديناميكياتنا الإقليمية ولتحفيز التجارة العابرة للحدود. وبالتالي، فإن اختيارنا لإبرام هذه الشراكة مع "بايمنتولوجي"، التي تُعدّ الشركة العالمية الرائدة في مجال التقنية، يمثّل أمراً بالغ الأهمية في هذه الرحلة التحوّلية ".
وأوضح المدير الإقليمي لشركة "بايمنتولوجي" نعمان حسن"، قائلاً، "من دواعي فخر شركة "بايمنتولوجي" أن يقترن اسمها بإطلاق شركة "هايبرباي" في المملكة العربية السعودية. من خلال ما تتمتع به شركة "بايمنتولوجي" من حضور راسخ في الشرق الأوسط، لا سيما في المملكة، حيث تسعى العديد من شركات التقنية المالية والبنوك الجديدة إلى تحقيق أقصى استفادة من خبرتنا في الجيل التالي لمنصات المدفوعات، فإننا اليوم على أهبة الاستعداد للعب دور حاسم في دفع عجلة النمو التجاري السريع لشركة "هايبرباي". ولدينا يقين راسخ بأن تقديم شركة "هايبرباي" لخدمات الدفع فائقة التطور يتماشى كلياً مع احتياجات السوق، ونحن نتطلع قُدُماً إلى هذه الشراكة الناجحة."
تعد شركة "هايبرباي" من بين أفضل خمسة موردين لخدمات الدفع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تساهم بشكل فعال في التوجه نحو مجتمع غير نقدي. كما جمعت الشركة في الآونة الأخيرة 138 مليون ريال سعودي أي ما يعادل 36.7 مليون دولار أمريكي في جولة تمويلية ضخمة قادتها «ماستركارد» العالمية لحلول الدفع الرقمي، باستثمارات من صندوق «كابيتال بارتنرز» وصندوق «أيه. بي. فينتشرز» (AB Ventures). وكانت جولة التمويل مجرّد بداية لرحلتها ولديها خطط طموحة لطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال العامين المقبلين. ومن خلال حضورها القوي في الأردن والمملكة العربية السعودية، تعتزم شركة "هايبرباي" أيضاً توسيع عملياتها إلى مصر والبحرين والعراق وعمان، وذلك في إطار خطتها الطموحة للنمو.
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