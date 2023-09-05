(MENAFN
- Yoiku PR) أعلنت إذاعة البحرين عن إطلاق تطبيقها الخاص بالهواتف الذكية، والذي يبث مباشرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للمستمعين في جميع أنحاء العالم.
وفي هذه المناسبة، أكد السيد خالد محمد مطر، رئيس مجلس إدارة شركة إذاعة البحرين أن "تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله، بتدشين المقر الجديد لإذاعة البحرين هو بداية مرحلة جديدة من رحلة التحول الرقمي لإذاعة البحرين، ويمثل فصلاً جديداً لجمهورنا المتنامي في المنطقة وحول العالم. ومع استمرارنا في رحلتنا، نتوقع إضافة ترددات جديدة ومجالات جديدة إلى محفظة شركة راديو البحرين في المستقبل القريب".
من جهته، قال السيد عمر خليفة شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة إذاعة البحرين: "إن إطلاق استوديوهاتنا الجديدة ذات التقنية العالية أدى إلى خلق العديد من الفرص لفريق إذاعة البحرين، حيث وفّر لنا المساحة والبيئة والموارد التي نحتاجها لإنشاء محتوى أفضل لمستمعينا. وسنواصل الابتكار والبحث عن طرق جديدة للوصول إلى المستمعين والتفاعل معهم؛ كإطلاق الراديو المرئي قريباً والذي سيتيح لنا الجمع بين الخاصية الصوتية للراديو والخاصية المرئية للفيديو، وهو ما سيخلق تجربة جديدة وغامرة للمستمعين للتفاعل مع المحتوى الخاص بنا".
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة إذاعة البحرين "أن الإذاعة ستعمل دائماً على إنتاج محتوى عالي الجودة يكون ملائماً وجذاباً للجمهور العالمي، فالكثير من الناس حول العالم يعشقون البحرين ولديهم ذكريات رائعة من زيارتها أو العيش فيها. وبالنسبة للعديد منهم، يلعب راديو البحرين دوراً كبيراً في هذه الذكريات، وهذا إرث نحن ملتزمون بمواصلته لعقود قادمة".
الجدير بالذكر أن إذاعة البحرين تتصدر المشهد المتطور والمتوسع للبث الإذاعي الحديث في المنطقة، وللمحطة القدرة على الوصول في بثها إلى 6.5 مليون مستمع، وهو رقم سيزداد مع بداية رحلة التحول الرقمي. ونظراً للمجتمع الذي بنته المحطة على مدى عقود من البث، فإن إذاعة البحرين تواصل الاستفادة الكاملة من فرص التطور التي توفرها الرقمنة، إضافةً إلى ذلك، فقد أطلقت إذاعة البحرين الحائزة على جوائز في عام 2022 الرمز غير القابل للاستبدال NFT في أول عملية من نوعها لأي محطة إذاعية في العالم.
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