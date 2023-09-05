عينات من تربة قمر المريخ إلى الأرض في 2030





وأفادت وكالة «تاس» الروسية بأن «بومرنغ» هي المرحلة الأولى لمشروع «إكسبيديتسيا – إم» الخاصة بدراسة المريخ وقمريه والذي سيتم تحقيقه بعد عام 2030 عن طريق الهبوط على سطح فوبوس أحد قمري المريخ عديم الجاذبية وجلب عينات من تربته إلى الأرض، حسب «روسيا اليوم».

وسيتم إطلاق محطة «بومرنغ» من مطار «فوستوتشني» الفضائي بواسطة صاروخ «أنغارا» الثقيل.

