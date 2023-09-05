قتيل ومصابان بجريمة إطلاق نار قرب الناصرة

وأوضحت مصادر محلية، أن 3 أشخاص أصيبوا بجروح وُصفت بين المتوسطة والخطيرة، في جريمة إطلاق نار استهدفت مركبة عندما كانت تسافر على شارع الأنفاق بين بلدة إكسال ومدينة الناصرة، ونُقلوا إلى المستشفى للعلاج، حيث أُعلن لاحقا عن وفاة أحدهم.

وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 منذ مطلع العام وإلى غاية الآن، إلى 159 قتيلا بينهم 9 نساء، وهي حصيلة قياسية مقارنة بالسنوات السابقة.

وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الجريمة بشكل خطير ومستمر في المدن والبلدات الفلسطينية داخل أراضي الـ48، تتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.