Tuesday, 05 September 2023 03:18 GMT

قتيل ومصابان بجريمة إطلاق نار قرب الناصرة

9/5/2023 2:12:45 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الناصرة/PNN- قُتل شاب في الثلاثينيات من العمر، وأصيب شخصان آخران بجروح وُصفت بين المتوسطة والخطيرة في جريمة إطلاق نار ارتُكبت بالقرب من مدينة الناصرة صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضحت مصادر محلية، أن 3 أشخاص أصيبوا بجروح وُصفت بين المتوسطة والخطيرة، في جريمة إطلاق نار استهدفت مركبة عندما كانت تسافر على شارع الأنفاق بين بلدة إكسال ومدينة الناصرة، ونُقلوا إلى المستشفى للعلاج، حيث أُعلن لاحقا عن وفاة أحدهم.

وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 منذ مطلع العام وإلى غاية الآن، إلى 159 قتيلا بينهم 9 نساء، وهي حصيلة قياسية مقارنة بالسنوات السابقة.

وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الجريمة بشكل خطير ومستمر في المدن والبلدات الفلسطينية داخل أراضي الـ48، تتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.

MENAFN05092023000205011050ID1107006764

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث