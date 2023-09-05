الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس





وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات اعتقلت 4 مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، هم: صبر الطويل، عبدو البواب، عدي حمدان، وجميعهم من مخيم الأمعري، يضاف إليهم الطالبين في جامعة بيرزيت أمجد سلامة من مخيم الجلزون، ومجد حجاج من مدينة البيرة.





فيما اعتقل الشاب وائل الجمل من الخليل.





بينما اعتقل رائد محمد حمدان، وصلاح الدين الجمزاوي من عناتا شرق القدس المحتلة.