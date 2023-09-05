الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس المباشرة
التاريخ
9/5/2023 2:12:43 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، حاراً الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو دافئاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
الأربعاء: تتأثر البلاد بكتلة هوائية حارة وجافة لذا يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الخميس: يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
الجمعة: يكون الجو شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وحذرت دائرة الارصاد الجوية االمواطنين خلال الموجة الحارة من خطر التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة خاصة خلال ساعات الذروة، وخطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.
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