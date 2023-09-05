بعد دهسهما .. قوات الاحتلال تعتقل شابين من يعبد
التاريخ
9/5/2023 2:12:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، شابين من بلدة يعبد جنوب غرب جنين بعد دهسهما من قبل جيب عسكري وإستولت على دراجتهما النارية وسط اندلاع مواجهات .
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن دوريات الاحتلال طاردت الشابين أثناء قيادتهما دراجتين نارية بعد اقتحام يعبد ومداهمة حي البعاجوة صدمهما واعتقالهما ولا تزال هويتهما مجهولة.
وشهدت البلدة الليلة الماضية وفجر اليوم، مواجهات بين الشبان قوات الاحتلال التي اقتحمت يعبد وداهمت عدة أحياء وسيرت آلياتها في خطوة استفزازية ما أدى لاندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت القنابل الصوتية والأعيرة المعدنية.
وفا
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