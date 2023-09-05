بعد دهسهما .. قوات الاحتلال تعتقل شابين من يعبد



وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن دوريات الاحتلال طاردت الشابين أثناء قيادتهما دراجتين نارية بعد اقتحام يعبد ومداهمة حي البعاجوة صدمهما واعتقالهما ولا تزال هويتهما مجهولة.



وشهدت البلدة الليلة الماضية وفجر اليوم، مواجهات بين الشبان قوات الاحتلال التي اقتحمت يعبد وداهمت عدة أحياء وسيرت آلياتها في خطوة استفزازية ما أدى لاندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت القنابل الصوتية والأعيرة المعدنية.

وفا