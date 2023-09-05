البيت الأبيض يعلن إصابة السيدة الأمريكية الأولى بكورونا

البيت الأبيض يعلن إصابة السيدة الأمريكية الأولى بكورونا
التاريخ
9/5/2023 2:12:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعلن البيت الأبيض عن إصابة السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن بفيروس كورونا، فيما كانت نتيجة اختبار جو بايدن سلبية.
وأفاد مكتب السيدة الأولى، بأن جيل بايدن البالغة 72 عاما، تعاني من "أعراض خفيفة فقط"، وستلازم منزلها في ريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير.
وقال البيت الأبيض إن الرئيس بايدن البالغ من العمر 80 عاما، خضع لاختبار كوفيد مساء الاثنين وكانت نتيجته سلبية، وستجرى له اختبارات منتظمة ومراقبة الأعراض.
وشهدت الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة ارتفاعا في الإصابات بفيروس كورونا، وحالات الدخول إلى المستشفيات.
روسيا اليوم
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