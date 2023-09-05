البيت الأبيض يعلن إصابة السيدة الأمريكية الأولى بكورونا



وأفاد مكتب السيدة الأولى، بأن جيل بايدن البالغة 72 عاما، تعاني من "أعراض خفيفة فقط"، وستلازم منزلها في ريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير.



وقال البيت الأبيض إن الرئيس بايدن البالغ من العمر 80 عاما، خضع لاختبار كوفيد مساء الاثنين وكانت نتيجته سلبية، وستجرى له اختبارات منتظمة ومراقبة الأعراض.



وشهدت الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة ارتفاعا في الإصابات بفيروس كورونا، وحالات الدخول إلى المستشفيات.

روسيا اليوم