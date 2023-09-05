السير: 14 إصابة بحادث بين صهريج مياه وحافلة ركوب متوسط

السير: 14 إصابة بحادث بين صهريج مياه وحافلة ركوب متوسط
التاريخ
9/5/2023 2:12:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - وقع حادث تصادم بين صهريج مياه وحافلة ركوب متوسط صباح اليوم الثلاثاء في منطقة الرصيفة ما بعد جسر "البيبسي" بإتجاه عمان على طريق الأوتوستراد وفق إدارة السير.
وقالت السير اليوم لـ"الوكيل الاخباري" انه نتج عن الحادث 14 إصابة حالتهم العامة ما بين الحسنة والمتوسطة بالإضافة إلى الأضرار المادية بـالمركبتين.
وأضافت أنه تم إسعاف المصابين بحسب الدفاع المدني ويجري الآن التحقيق بالحادث .
ونوهت أنه تم تشكيل لجنة للوقوف على حيثيات الحادث وتم تعليل السبب مخالفة ترك المركبات المعطلة على مسرب من الطريق دون وضع عواكس تدل عليها من قبل إحدى المركبات وبالنسبة لسائق المركبة الثانية ارتكب مخالفة عدم أخذ احتياطات السلامة المرورية اللازمة أثناء القيادة.
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