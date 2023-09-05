السير: 14 إصابة بحادث بين صهريج مياه وحافلة ركوب متوسط



وقالت السير اليوم لـ"الوكيل الاخباري" انه نتج عن الحادث 14 إصابة حالتهم العامة ما بين الحسنة والمتوسطة بالإضافة إلى الأضرار المادية بـالمركبتين.



وأضافت أنه تم إسعاف المصابين بحسب الدفاع المدني ويجري الآن التحقيق بالحادث .

ونوهت أنه تم تشكيل لجنة للوقوف على حيثيات الحادث وتم تعليل السبب مخالفة ترك المركبات المعطلة على مسرب من الطريق دون وضع عواكس تدل عليها من قبل إحدى المركبات وبالنسبة لسائق المركبة الثانية ارتكب مخالفة عدم أخذ احتياطات السلامة المرورية اللازمة أثناء القيادة.

