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بريطانيا تحذر مواطنيها من السفر إلى المغرب

9/5/2023 2:12:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذرت بريطانيا مواطنيها الراغبين في السفر إلى المغرب من عبور الحدود البحرية إلى الجزائر بعد مقتل بعد مقتل مغربي وفرنسي بنيران خفر السواحل الجزائري.


وتوجهت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إلى مواطنيها بالقول إن "الحدود البرية بين الجزائر والمغرب مغلقة. لا تحاولوا عبوره. الحدود تمتد إلى البحر".


وأضافت: "إذا كنت على متن قارب أو تستأجر دراجة "جت سكي"، فتأكد من معرفة مكان الحدود البحرية والبقاء بوضوح داخل المياه الإقليمية المغربية. تأكد من أن لديك ما يكفي من الوقود لتتمكن من العودة إلى الشاطئ".


وكانت وزارة الدفاع الجزائرية أعلنت أن "وحدة من حرس السواحل تابعة للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية اعترضت مساء الثلاثاء 29 أغسطس 2023، 3 دراجات مائية قامت باختراق مياهنا الإقليمية".

روسيا اليوم


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