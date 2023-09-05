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إيران تكشف عن منظومات مضادة للدبابات من الجيل الثالث

9/5/2023 2:12:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تستمر الصناعة العسكرية الإيرانية في تطوير منظوماتها المضادة للدبابات، حيث كشفت طهران عن منظومات مضادة للدبابات من الجيل الثالث.


وكشفت مؤخرا بمناسبة حلول يوم الصناعة العسكرية عن منظومة "بدر" الخفيفة الجديدة المضادة للدبابات حيث تحقق مبدأ" ترمي وتنسى". ويتراوح مدى عمل المنظومة بين 200 و2000 متر.
وأشار كبير الباحثين في مركز التكنولوجيات التحليلي الروسي يوري ليامين قائلا:" يبدو أن المنظومة الجديدة سيحل محل مع مرور الوقت نسخة من مجمع "دراكون" (التنين) الأمريكي المضاد للدبابات كانت الصناعة الإيرانية تنتجها على مدى أعوام." وأضاف أن "بدر" يقترب من حيث تصميمه من منظومة Spike-SR الإسرائيلية المضادة للدبابات، لكنه يتفوق عليها في مدى العمل بـ500 – 1000 متر.


وتزوّد القوات المسلحة الإيرانية كذلك بمنظومات مضادة للدبابات من الجيل الثالث، ومن بينها منظومة "ألماس". وهناك نسختان منها: إحداهما المحمولة القادرة على إصابة الأهداف على مسافة 4000 متر، وثانيها البعيدة المدى والمزوّدة بصاروخ ثقيل قادر على إصابة الهدف على مدى 10 كيلومترات.

ويتم تزويد الصاروخ برؤوس قتالية مختلفة، وبينها الرأس الجوفاء والرأس الترموبارية (الحرارة والضغط) وكذلك الرأس الخارقة الخرسانة. ويتم وضع المنظومة على منصات ذاتية الحركة ومروحيات ضاربة ومسيّرات جوية.

RT

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