انقلاب مركبة شحن تُغلق طريق الأزرق - الصفاوي

انقلاب مركبة شحن تُغلق طريق الأزرق - الصفاوي
التاريخ
9/5/2023 2:12:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - سبب تدهور مركبة شحن محملة بحاوية بضائع، إغلاق طريق الأزرق باتجاه الصفاوي، صباح اليوم.
وقال مندوب إدارة الدوريات الخارجية، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، إنه لم تقع اي إصابات نتيجة الحادث، موضحاً إن انقلاب المركبة نتج عنه اغلاق مسربين من الطريق.
وأشار إلى أن الفرق الميدانية في الموقع للعمل على رفع الأثر المروري وفتح الطريق.
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