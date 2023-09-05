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انقلاب مركبة شحن تُغلق طريق الأزرق - الصفاوي

9/5/2023 2:12:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سبب تدهور مركبة شحن محملة بحاوية بضائع، إغلاق طريق الأزرق باتجاه الصفاوي، صباح اليوم.
وقال مندوب إدارة الدوريات الخارجية، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، إنه لم تقع اي إصابات نتيجة الحادث، موضحاً إن انقلاب المركبة نتج عنه اغلاق مسربين من الطريق.


وأشار إلى أن الفرق الميدانية في الموقع للعمل على رفع الأثر المروري وفتح الطريق.


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